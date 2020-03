Fırtına öncesi

DÜN bitirdiğimiz yerden devam edelim. MASKELİ Churchill fotoğrafından... Kraliçe Elizabeth saraydan kaçırıldı.

WINDSOR ŞATOSU'na götürüldü. CORONAVİRÜS tehlikesi altında çünkü. Bu şartlara rağmen ULUSA SESLENDİ. Büyük bir BELİRSİZLİK döneminin başladığını ilan etti ve şunları söyledi: "Böylesi bir zamanda ulusumuzun tarihinin, bir araya gelip ortak hedefe doğru gücünü birleştiren bir halk tarafından yazıldığını hatırlatmak isterim. Bilim insanlarımız, doktorlarımız, acil tıp teknisyenlerimize ve kamu çalışanlarımızın uzmanlığı ve adanmışlığına teşekkür ediyoruz. Fakat şimdi bireyler olarak oynayacağımız rol, geçmişteki tüm örneklerden çok daha fazla. Pek çoğumuz birbirimizle iletişimde kalmak ve sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Bunu başarabileceğimizden eminim.

Sizi temin ederim ki ben ve ailem üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız." Soru basit ve kolay... Dünya üzerindeki bütün borsalar, bütün kağıtlar, tahviller, para birimleri, ALTIN, petrol, gaz, her türlü maden, yani aklınıza ne gelirse DÜŞÜYOR MU? Elbette çakılıyor! Peki düşmeyen ve değerini artıran ne?

DOLAR! Bu aslında bugün için her şeyi anlatmakta.

ABD'ye rakip olanlar bile DOLAR'ın altında bulunmakta.

Krallardan şeyhlere, büyük şirketlerden oligarklara kadar... Bu CORONAVİRÜS operasyonunu anlatan önemli bir veri...

Gelelim İngiltere ayağına...

City of London ve Kraliçe'ye...

PARANIN ANAVATANINA yani..

Bugün Coronavirüs'ün ortaya çıkmasının nedenini incelemekte fayda var? "Old World Order" yani 'Eski Dünya Düzeni'nin devamını isteyenlerle, "New World Order" yani 'Yeni Dünya Düzeni'nin kurulmasını isteyenler mi savaşıyor. Bu da önemli bir soru... Ancak eski dünya SOVYETLER'le yıkıldı. Rusya yerini alamadı.

Almış gibi yaptı. Fatura kesildi.

Uzatmalara rağmen 'Eski Dünya Düzeni' bitti. Hem de 2015 itibariyle. NET bu. Şimdi Yeni Dünya Düzeni'nde merkezin neresi olacağının savaşı var.

Coronavirüs, Çin'de ortaya çıktığına göre, bu operasyonun merkezinde Washington var.

Çünkü Washington, Çin'e operasyon yaparken elbette dünya ekonomisinin dibe vuracağını biliyordu. Oyunu kuranların aklını ciddiye almak durumundayız...

Yeni Dünya Düzeni için savaş gerekiyordu. III. Dünya Savaşı planı yapıldı. Defalarca revize edildi. Aslında savaşla birlikte Yeni Dünya Düzeni'nin kurulması daha da kolay olacaktı. 1. ve 2. Büyük Savaş'taki örnekler ABD'yi çok ama çok avantajlı kılıyordu.

Siyaseten de ekonomik olarak da DÜNYANIN patronu olmuşlardı. Ama bu kez farklı yol izlediler. Çok farklı hem de... Coronavirüs'le yola çıkıldı.

Ancak oyunu kuranların bile aklının ötesine geçen bir sonuç çıktı ortaya... Belki bu tabloyu Washington da tahmin edemedi.

Şimdi Washington, Coronavirüs'le Çin'i teslim alacaktı. II. Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Japonya ve Almanya'yı tekrar ayağa kaldıran da Washington'dı.

Atom bombası attığı ülkeyi DEVLER LİGİ'ne taşıyordu.

Modeli getiren ve hayata geçiren ABD'ydi. Japonya bununla büyüyordu! Çin'i tekrar ayağa kaldıracak olan da Washington'dı.

Ancak dünya ekonomisinin yerle bir olması, Washington'ın beklediği Coronavirüs etkisi değildi. AVRUPA'nın merkeze oturtulması, PEKİN ile bağının kesilmesi ve Çin'in üretime geçmemesi demekti. Çin'in yaşaması için ABD ve AVRUPA pazarı şarttı. YAZILIM KOD'u böyleydi.

Şimdi ABD de yeni bir seviyeye geçti.

Derin Amerika FED merkezli bir kurtarma paketi istemiyordu.

Ancak görünen o ki, FED merkezli bir kurtarma paketi ön görülüyor. Çünkü bugün dünyanın tekrar 3 ay öncesine gelmesi için tek seçenek FED. Amerikan Merkez Bankası FED'in IMF ve Dünya Bankası ile desteklenmesi şart. Olacak olan bu gibi...

Detaya inelim...

Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn önemli biridir.

Kraliçe Elizabeth bile Büyük Britanya ile ilgili çok önemli kararlarından önce Piers Corbyn ile görüşür. Piers Corbyn'nin, Kraliçe ile tanışıklığı 1969 yılına dayanır. O tarihte IMPERIAL COLLEGE ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ'NİN BAŞKANI olan Piers Corbyn, Kraliçe II. Elizabeth'in davetlisi olarak sarayda ağırlanmıştı. Meteoroloji konusunda uzman olsa da Büyük Britanya'nın dağılmaması için birçok tez hazırlamıştır.

Piers Corbyn, Coronavirüs'le ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Derin Amerika'yı işaret eden Piers Corbyn, "Coronavirüs, Bill Gates ve George Soros'un, dünya nüfusunu azaltmak ve yeni dengelerin ortaya çıkması için hazırladığı bir saldırı" dedi. Bill Gates ve George Soros'un birçok kez virüsle ilgili büyük çöküş ve yeni düzeni planladıklarını anlattı. Gerçekten de dünya medyası Bill Gates ve George Soros'un bu konudaki birçok skandal adımlarını konuşmuyor.

Medyanın küçük bir bölümünde yer alan bu durum, nedense güçlü medya grupları tarafından desteklenmiyor. Elbette güçlü medya grupları üzerinde Bill Gates ve George Soros'un gücü çok fazla. Piers Corbyn, "Coronavirüs" operasyonunu KRALİÇE'ye de aktardı.

Detaylarıyla... Kraliçe'nin ULUSA SESLENİŞ'TEKİ ÜRKEKLİĞİNİN DE ARKASINDA BU YATMAKTA ZATEN... DERİN AMERİKA,

Bill Gates ve George Soros üzerinden dengeleri sarstı. Bunu artık sadece ben yazmıyorum, söylemiyorum. Kaç gündür Bill Gates'in 2015'te yaptığı VİRÜS konulu açıklamalarını buraya taşıyorum... Kraliçe ile görüşen Piers Corbyn, Kraliçe II. Elizabeth'e bu konuda da mesaj verdi. Gates ile Soros'un tutuklanmasını istedi... Bu kolay bir karar değil elbette ama KRALİÇE'ye söylenen de bu!

İngiltere demişken Boris Johnson'u da atlamayalım...

Johnson en son "ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ" dedi...

Yazının sonuna da TRUMP'ı ve DERİN ABD'yi bıraktım...

Trump daha önce de fısıltıyla konuşulan bir konuya değindi.

Beyaz Saray'da... Önceki gün...

"FIRTINA GELİYOR, SAKİN OLUN" diyerek... Sözünü ettiği fırtına elbette CORONAVİRÜS değildi... Olayları iyi takip edenler bunun HEDEFLENEN İNSANLARA OPERASYON OLDUĞUNU anladı... Dünya CORONAVİRÜS ile boğuşurken herkesin SABİT konuma geldiği bir iklimde bunu yaparlar mı? Bilemiyorum. Ama asıl operasyon bu olur. VE ABD'yi kayıtsız şartsız TEK LİDER yapar... Bu operasyon öyle kolay kolay yapılacak cinsten de değil... 150 bin önemli ismin kontrol edilmesi her şeyi altüst eder... YENİ DÜNYA DENGESİ KURULMUŞ VE İLAN EDİLMİŞ OLUR... Sadece paylaşmak istedim... İzleyelim...

