Rus ruleti

DOĞRUDAN konuya girelim...

Sovyetler'in dağılması, Rusya'nın oluşması ve arkasından örülen AĞ'da her zaman Amerika vardı. Rusya içindeki BİR GÜÇ odağı ile ABD arasında görünmeyen köprü vardı. Dengeyi bu odak sağlıyordu... Bu nedenle ABD ile Rusya her zaman, her şartta aynı kulvarda oluyordu. Bunu daha önce de yazdım... Peki şimdi İDLİB'de ne oluyordu? NATO Türkiye'siz olmayacağını açıklıyor, methiyeler düzüyor ve Suriye'de Rusya ile karşı karşıya geliyorduk. Nereye gidiliyordu! Ne değişmişti?

Gelin bu sorunun cevabını bulalım...

Yazının başına oturduğum dakikalarda İRAN'da CORONAVİRÜS'ün ölüm haberleri düşüyordu... İMHA GÜCÜ yüksek bir virüs muazzam iş görüyordu... Çin'den sonra İran!

İki iyi ilişki kurmuş ülke. İyi ilişkiler içindeki ABD karşıtı iki ülke... İran'da CORONAVİRÜS normal yani...

Şimdi gelin derine inelim. Olanı ve olacak olanı aktaralım... Türkiye'nin de ABD ve NATO'ya yaklaşmasını çözmeye çalışalım... Ayrışmayı, gücü, mücadeleyi ve hedefleri tespit edelim... Ekim 2018'de PUTİNMERKEL- MACRON ve ERDOĞAN İSTANBUL'da buluştu. Çok önemli 4 DEV bir araya geliyordu. Konu Suriye ve bölgeydi. Ama ABD bunu başka türlü okuyordu. Çin zaten İngiltere ile birlikte hedefti. Peki bu 4'lü ile alıp veremedikleri neydi?

Bakalım neymiş... Açalım...

Tarihi iyi bilenler ıskalamaz.

EKONOMİK operasyonlar geldiği zaman SAVAŞ KAPIDADIR!

Günlerdir belki de tek ben CORONAVİRÜS'ü yazıyorum.

Çin'in ekonomik olarak budanması sadece ÇİN'in sorunu değildir.

Bunu anlatmaya çalışıyorum. "İdlib de bu işin bir cephesidir" diye de ekledim. Sıkça. Hatırlayın...

CORONAVİRÜS'le birlikte petrol fiyatları düştü. Rusya kaybetti. Çin petrol alamadığı için, alamayacağı için fiyatlardaki düşüş sürecekti! Peki ABD her şartta anlaştığı RUSYA ile neden karşı karşıya geldi? Neden Türkiye, Rusya'ya diş gösterdi?

İlerleyelim...

Amerika Birleşik Devletleri, NATO üzerinden Rusya'ya askeri darbe vuracak. Gelişmeler koordinat olarak SURİYE'yi işaret ediyor! Rusya, birçok konuda ABD ile ortaklık yapıyor. Hala da öyle... Suriye konusunda bile büyük ortaklıkları var.

Ancak Türkiye konusunda büyük bir savaş halindeler. Çünkü Türkiye'nin bölgede Rusya ile hareket etmesi dengeleri değiştiriyor. ABD; buna karşı birçok hamle yaptı ama başarılı olamadı. Hamleleri saymama gerek yok sanırım...

Washington'un elindeki en önemli koz yine SURİYE... Çünkü Türkiye, Suriye'de Rusya ile tüm görüşmelere rağmen bir anlaşmada buluşamadı.

Şimdi Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Başta İdlib olmak üzere Beşar Esad'ın gitmesiyle sonuçlanacak bir dizi ortaklık gündemde. Bu ortaklığa Almanya ve Fransa'nın da destek vermesi, NATO'nun tekrar güçlenmesinin ışığı olarak görülüyor.

Asıl meseleye gelelim... Çok önceleri yazdım! Avrupa Ordusu PESCO için adımlar atan Rusya, Fransa ve Almanya ile çok önemli görüşmeler yaptı.

Rusya bu operasyonu büyük iştahla yürütüyordu... Türkiye de PESCO'da yer alıp almamayı tartışıyordu. Biz duymuyorduk ama eğilim vardı... Ancak Fransa'nın PESCO konusunda ağır adımlar atmaya başlaması, Merkel'in de aylardır gelen görüşme tekliflerine olumsuz da olsa yanıt vermemesi Avrupa Ordusu'nun şimdilik kapalı dosya haline getirildiğinin kanıtı. Çünkü Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin yer aldığı Avrupa Ordusu ile önce NATO'yu parçalayacak ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşü için start verecekti. Dolayısıyla ÇİN, RUSYA üzerinden AVRUPA'ya bağlanacak, ABD çökecekti.

ORDUSU DA KURULAN YENİ SİSTEM ABD'yi bitirecekti...

Washington tarih olacaktı... Para da, silah da, finans da, siyaset de yeniden tanımlanacaktı...

RUSYA, PESCO nedeniyle hedefti... Ham petrolün varili 52 dolara geriledi. OPEC üretimi büyük ölçüde azaltmasına rağmen Çin'in enerji talebinde bulunmaması nedeniyle petrol düşüş trendini sürdürecek. Coronavirüs'le birlikte başlayan düşüş Rusya'yı da etkiliyor.

Rusya'nın geçen yıl 150 milyar dolarlık petrol geliri oldu.

2019'da Rusya'nın petrol karı yaklaşık 75 milyar dolar civarındaydı.

Bu rakama doğalgaz gelirleri dahil değil.

Şimdi yüzde 20'lik bir düşüş beklentisi daha var. Yani Coronavirüs'le başlayan düşüşün yüzde 40'ı bulacağı tahmin ediliyor.

Rusya, petrol ve doğalgaz gelirinden yüzde 40 zarar ettiği anda, ülkede sıkıntılar başlardı. Bu nedenle EKONOMİK OPERASYONLAR SAVAŞ

ÖNCESİNDE HAYATA GEÇİRİLİRDİ!

Şimdi bir virüsün savaştan çok etkisi olduğunu gördük. Ancak Rusya'nın gücünün yani klasik deyişle süper güç konumundaki etkinliğinin azaltılması için bir askeri tokat yemesi gerekiyor. İşte işin PÜF noktası burası. ABD Rusya'dan vazgeçmez.

Ancak fatura ödetmek niyetinde.

Gelen bütün işaretler Washington'un buna karar verdiği yönünde... Ancak Rusya, çok önemli manevralarıyla bilinir. Şimdi bu gerçeği gördüler.

Belki Washington'a anlaşma teklifinde bulundular bile... Daha önce de benzer durumlarda geri adım atan hep Rusya oldu. Putin bu konuda egosunu öne çıkarmaz.

Ancak Ortadoğu'da değişen bu ortaklıklar, Akdeniz'i de etkileyecek.

Türkiye'nin NATO ile yakınlaşacak olması, Libya'da bir makas değişikliğini getirebilir. Türkiye bir anda Hafter'le yan yana bile gelebilir.

Hafter her ne kadar Rusya ile yakın ilişkiler içinde olsa da NATO'nun kendisini koruduğunu bilir...

Rusya, Fransa ve Almanya'ya çok güveniyordu. Putin, Kasım 2018'de Fransız medyasına konuştu.

Putin, "Avrupa Ordusu çok önemli bir fikir. Bunun hayata geçirilme fikrini destekliyorum. Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak.

Dolayısıyla kendi ordusu olmalı.

Biz de bu orduya destek olabiliriz" dedi. 2019'dan itibaren de Rusya'ya ambargo başladı. Rus oligarklar kara listeye alınıyordu. Washington, açık şekilde Rusya'ya PESCO'nun bedelini ödetiyordu. Fransa ve Almanya ise terör saldırılarıyla karşı karşıya kalıyordu. Rahat uyuyamıyordu. Şimdi Çin'den başlayan virüs dalgası, ekonomik boyutlarıyla 5 kıtaya yayılıyordu.

Buna karşı atılacak pek fazla adım da yok. Çünkü virüs paniği, insanları etkiledi. Bu da doğal olarak Çin'le ticaret yapan tüm ülkelere darbe indirdi. Rusya, Fransa ve Almanya da en çok etkilenen ülkeler oldu. Yani PESCO ülkeleri en fazla zarar gören ülkeler oldu... Tesadüflere inanmak size zaman kaybettirir. Bu virüs de tesadüf değildi. OLAYLARA BÖYLE BAKIN...

DERİN AMERİKA, 10 dolarlık VİRÜSLE Çin'i ve bütünleşecekleri AVRUPA'yı sardı! Terörle, sokak eylemleriyle, grevlerle, örtülü operasyonlarla Fransa ile Almanya'ya ders verdi. İPEK YOLU'nun derin aklı olan İNGİLTERE ise BREXIT ile kenarda kaldı... DERİN AMERİKA biz duymasak da "Türkiye yanımızda olsun herkes karşımızda... Farketmez" diyordu...

Öyle de yaptılar... PESCO ve İPEK YOLU ittifakı Washington'a karşı tek bir hamle bile yapamadı... Şimdilik durum bu. Gördüğüm bu! İnşallah Suriye'de savaşsız bir çözüm çıkar...

Ancak maalesef bu zayıf ihtimal.

Umarım yanılırım... Umarım Rusya geri adım atar...



NOT: NATO uzun zamandır POLONYA'ya yığınak yapmakta.

Avrupa ile Rusya'nın arasına tampon olmak için... Putin'in bunu bilmiyor olması mümkün değil... Derin ABD bir virüsle Çin'i Rusya'dan, Rusya'yı Avrupa'dan kopardı... Rakiplerinin güçlenmesini, ittifak yapmasını önlemek için... DERİN ABD, Rusya'ya hep AVRUPA ile SINIR görevi verdi... Putin sınırı ihlal etti.

Sıkıntı bu! Çok şey olacak...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın