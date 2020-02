Rus ruleti

HER yer karışık... Suriye, Çin, Libya, Akdeniz, Yemen, İran, Irak... Tabii hiç kimse ÇİN'in karışacaklar listesinde başı çekeceğini düşünmüyordu... Ama oldu. Bir virüsle ekonomik olarak inanılmaz sonuç alındı. Peki ne oluyordu? Kim ne yapmak istiyordu? Buna bakalım.

Ve Türkiye, bu işin neresinde görmeye çalışalım...

SİYASİ AYAK tartışmalarına da bir uzanalım...

Ama öncelikle bilmemiz gereken şu! ABD'nin eli PETROL VANASINI kontrol ettiği sürece her kurgunun altında onların imzası olacaktır... Petrol-DOLAR ilişkisi bitmediği sürece böyle oyunları daha çok göreceğiz...

Adım adım gidelim...

Dünya Coronavirüs nedeniyle endişeli. NET! Kimsenin yorum yapacak hali de yok. Durum ortada. 2019 verilerinde büyük bir karmaşıklık olduğu için 2018 resmi rakamlarına bir göz atalım.

Tabloyu okuyalım... Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'e 120,3 milyar dolarlık ihracatı var.

Peki ABD'nin Çin'den ithalatı ne kadar? 539,5 milyar dolar... Şimdi ABD, ucuz mal ithalatının merkezi Çin'e Coronavirüs bombasını gönderir mi? Derin Amerika gönderir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri değil, Beyaz Saray'ı yönetmeye çalışan ama yüzde 100 başarı sağlayamayan Trump ve ekibi, Coronavirüs nedeniyle panikte... DERİN ABD yolladı Beyaz Saray tedirgin yani...

Derin Amerika tarihi bir kozu ilk kez kullandı. 1940'lardan itibaren ABD, dünyanın birçok bölgesine askeri operasyon yaptı.

Yaklaşık 60 ülke Amerikan askerinin operasyonlarıyla karşı karşıya kaldı. Yakın döneme bakarsak, Irak ve Afganistan öne çıkıyor. İKİZ KULE saldırılarından sonra bu iki ülke hedef oldu. Ancak bu iki ülkeye yapılan askeri operasyonlar, işgal amacıyla gerçekleşti. Ancak ABD de olsanız her ülkeye ASKERİNİZLE giremezsiniz.

Bu ülkelerin başında ÇİN gelmektedir... Derin Amerika, silah şirketleri tarafından yönetilse de Çin'e askeri operasyonu asla düşünmez. Çünkü Çin hem nüfus hem de coğrafi olarak çok büyük.

O nedenle ellerinde beklettikleri yeni tip Coronavirüs'ü Çin'e gönderdiler.

Beklenen oldu. Çin, trilyonlarca dolar zarara uğradı.

Operasyon ilk safhada amacına ulaştı. Peki Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolarlık ithalat yaptığı Çin'i bitirerek neyi amaçladı? Bu adamlar için her şeyi sıralayabiliriz ama APTAL olduklarını söyleyemeyiz...

Amaçları neydi?

Apple'ın iPhone marka cep telefonu Çin'de üretiliyor. En azından biz böyle biliyoruz. Bu büyük bir yalan... Büyük yanılgı! iPhone'da yer alan İvmeölçer Almanya'da, ana ekran Güney Kore'de, ID sensörü Tayvan'da, Hi-P ve Green Point Singapur'da üretiliyor. Çin, bu parçaları o ülkelerden tedarik ediyor. Yani iPhone'un 200 parçasının 178'i başka ülkelerden tedarik ediliyor.

Çin, 1 yılda 2.5 trilyon dolarlık ihracat yaparken, 2 trilyon 200 milyar dolarlık ithalat yapıyor.

Çin'in aslında sadece 300 milyar dolarlık milli ihracat yapıyor.

Şimdi Coronavirüs sonrası ne oldu? Birçok ülke ithalatı durdurdu. Çin de birçok ülkeden ithalatını durdurmak zorunda kaldı. Bu Derin Amerika yani silah şirketlerinin dışında her sektörün etkileneceği bir durum ortaya çıkarıyor. Derin Amerika'nın Coronavirüs hamlesi, trilyonlarca dolara mal olacak birçok askeri operasyonu da gereksiz kıldı. SİLAHIN BARONLARI "DÜNYADA SON SÖZÜ SİLAH SÖYLER" dedi... CORONAVİRÜSLE...

Gelelim bize...

Derin Amerika, Türkiye'de de bir virüs ortaya çıkarırsa ne olur?

Elbette dünya kamuoyunda Türkiye sıkıntı yaşar. Ancak ithalat ve ihracat sadece Türkiye'yi etkiler. Ancak bu etki, sınırlı kalır.

Bunun için bir virüse gerek yok.

Bunu bildikleri için birkaç banka ve birkaç işadamının yer aldığı Dolar operasyonu ile Türkiye'yi sarsmayı denediler...

Peki bir de Suriye ve Libya'da karşı karşıya geldiğimiz Rusya'ya bakalım...

Rusya'da Coronavirüs çıksa ne olur? Cevap basit!

HİÇBİR ŞEY... Çünkü Rusya'nın bağımlı olduğu tek sektör enerji. Enerjiye yani doğalgaz ve petrole Coronavirüs bulaşmayacağına göre virüs operasyonu da Rusya için gereksiz.

Rusya'yı ekonomik olarak etkilemek istiyorsanız, petrol fiyatlarını düşürürsünüz.

Coronavirüs, Rusya'da ortaya çıksaydı petrol fiyatları düşmezdi.

Ancak Çin'de ortaya çıkınca, petrol fiyatları 20 dolar civarında düşüş yaşadı. Washington, Coronavirüs dalgasının etki alanını daha da arttırırsa, petrol fiyatları 40 doların altına iner.

Bunu da bilen biliyor...

Rusya bunu gördüğü için Libya konusunda Türkiye ile değil Amerika Birleşik Devletleri ile yürümeyi tercih etti. Bugün Derin Amerika, İdlib yerine her hangi bir yerde Türk savaş uçağının düşürülmesini isterse, Rusya birkaç saat içinde bu eylemi gerçekleştirmek için var gücüyle çalışacaktır... DENGE ve İLİŞKİ bu! Bunu bilmek durumundayız.

Bu nedenle defalarca yazdığım gibi RUSYA bizimle asla anlaşmayacaktır. Anlaşamaz da zaten. Washington perde gerisinden komut yağdırıyor çünkü...

Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da Rusya'ya ROL verdi ve Moskova'da bunu kabul etti.

Bu net olarak ortada. Putin geldiği günden bu yana ARTAN PETROL FİYATLARIYLA koltuğunu korudu. İçeride gelir düzeyi ve refah artınca aralıksız bir numara olarak kaldı... Rusya'yı değiştirdi. İstemediklerini tasfiye etti. Gücü tam olarak ele geçirdi.

Yani bu ilişkiyi en iyi PUTİN biliyordu! Bu nedenle Rusya, Türkiye ile masada anlaşmayacak.

Çünkü Amerika Birleşik Devletleri böyle istiyor. Şu bir gerçek ki, Türkiye ile Rusya yüzde 90'lık bir ortaklık yaparsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ne Ortadoğu'da ne de Akdeniz'de etkinliği bu kadar güçlü olur. Sıfırlanmaz ama büyük yara alır!

ABD açık şekilde Türkiye'ye, Rusya ile ittifaktan vazgeçmesi için ağır saldırılar düzenlendi.

Rus jetinin düşürülmesi, Karlov suikastı, dolar operasyonları Türkiye'nin Rusya ile kararlı ortaklığını bozamadı. Bunun hata olduğunu gördüler. Rus jetinin düşürülmesi elbette etkili olsa da sorun çözüldü. İki lider bir araya geldi krizi aştı. Bu nedenle DERİN ABD planlarını değiştirdi. Bu kez Rusya'ya Türkiye ortaklığından vazgeçmesi için baskı kurdu.

Petrolün varilinde 20 dolarlık bir düşüş, yeterli oldu. Çünkü Rusya'nın var olması için petrol fiyatlarının 70 doların altına inmemesi gerekiyor. Bu karta rağmen TÜRKİYE RUSYA ile ORTAKLIK için hep içten samimi adım attı... Ama Rusya ilk baskıda masadan uzaklaşan taraftı! CORONAVİRÜS sanıldığı gibi sadece ÇİN'i değil RUSYA'yı da vurdu. Hatta SUUDİLER'i, İRAN'ı ve Körfez'i de... Petrol fiyatı artsa RUSYA kazanıyor, Çin kaybediyordu.

Düşse Çin kazanıyor Rusya gibi petrol üreticileri kayıp yaşıyordu.

Ancak CORONAVİRÜS nedeniyle ÇİN'in enerji kullanımını YÜZDE 70 düşürdüler. Dolayısıyla RUSYA petrol satamaz oldu. Fiyatlar da düştü... Herkes kaybetti kartlar yeniden dağıtıldı... Kazanan DERİN ABD oldu... Bugün itibariyle durum bu! Yarın ve sonrasında ne olur bilinmez! Çin geri döner mi ABD'yi bitirecek hamle yapar mı? Bekleyip göreceğiz... Ama adamlar KÜRESEL oyun kurarken bile TÜRKİYE merkezde. Çünkü bize ihtiyaç her zaman fazlaydı, şimdi eskisinden de çok... Durum böyle olunca içeride SİYASİ AYAK tartışmaları başladı! Peki bu büyük oyunun dışında mı?

Bence hiç değil! Sizce?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın