Çılgın plan

İSİMLERE girip kırıcı olmak istemem. Gerek de yok zaten. Herkes her şeyi anlamaya da başladı. "ASLA KONUŞULAMAYACAK" denen çok şeyi yazdık çizdik.

Tek amacım, TÜRİYE içindeki SARSICI gelişmeleri DIŞARIDAN OKUMAYA çalışmaktı.

Gördüklerimi aktarmaktı!

Çünkü gerçek oradaydı.

Her ne kadar içeride yerli oyuncuları görsek de ellerine tutuşturulan rotalar, dışarıda hazırlanıyordu. Günümüzde sınırlar kalktı enerji, para, insan dolaşımı çok ama çok hızlı olmaya başladı. İttifaklar da haliyle doğaldır. Sözüm yok. Ben sadece gizleyenlere karşıyım... Önümüzdeki dönemde DIŞARIDA temelleri atılan ve katları çıkılan önemli bir CEPHE'nin izlerini etkilerini hissedeceğiz.

Sarsıntı meydana getirmek için harıl harıl çalışmaktalar.

Amaçları burada değişikliğe gitmek. Bilinmesinde fayda var. Burada çalışacakları isimler de hazır... NOT düşmek istedim...

Devam...

Sıkıntının kaynağından gidelim bugün de...

Derin Amerika, en kısa sürede Tahran'a askeri operasyon düzenlenmesini istiyor. John Bolton, bu konuda Donald Trump'ı ikna edemediği için görevden alındı.

Bugün Trump'a karşı başlatılan azil sürecinin merkezinde, Trump'ın İran harekatına karşı çıkması, Türkiye ve Pakistan'da düşünülen operasyonlara izin vermemesi yatmakta... Derin Amerika, Trump'ı ikna etmek için 20 formül denedi. Ailesiyle başlayan süreçte, Rusya ve Ukrayna adımları da istenilen karşılı��ı vermedi.

DERİNLER bir türlü istedikleri amaca uygun sonuç elde edemedi...

9/11 olaylarını bilimsel olarak inceleyen ekibin başındaki isim olan Dr.

Barrett, "ABD 2001'den sonrası savaş politikasına, 7 trilyon dolar harcadı.

Bunu Trump da doğruladı" dedi. İnanılması güç ama 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin 21 ülkeyi kapsayan operasyonlarında 27 milyon Müslüman öldü.

Bunu söyleyen de Kraliçe II. Elizabeth'in Ortadoğu ve Afrika danışmanı Dr. Gideon Polya.

Şimdi Derin Amerika'nın savaş çanlarını çalmasının Washington'a maliyetini inceleyelim. Artık bunlar konuşulmaya yazılmaya başlandı çünkü... Pentagon'da savaş istemeyen ekibin hazırladığı raporda, ABD'nin Tahran'da rejimi askeri yoldan değiştirmesi için en az 350 bin askere ihtiyacı var.

150 bin Amerikan askerinin yer aldığı Irak işgalinde maliyet 1 trilyon doları bulurken, ilk etaptaki 350 bin Amerikan askeriyle başlayacak harekatın ABD'ye maliyeti 3.2 trilyon dolar.

Bu en az maliyetli rakam.

Yani bu rakamın düşme ihtimali yok ama artma ihtimali çok yüksek. Derin Amerika'nın patronları, yani silah lobisi, 3-4 trilyon dolarlık maliyetten en az 1.7 trilyon dolar kar bekliyor. Tabii bu kar elbette çok büyük. Sonrası yani İran petrollerinin silah lobisi arasında pay edilmesi en az 10 trilyon dolarlık bir kar vaat ediyor. Ancak savaşın maliyetini karşılayacak olan Amerikan Hazine Bakanlığı, askeri operasyonlara karşı çıkıyor. Çünkü sadece İran değil, Türkiye'nin karşı çıktığı Suriye'de kurulması düşünülen yapı için de askeri güç şart. Destek şart. Bu da PARA demek...

Türkiye'nin askeri harekatla püskürttüğü yapıları DEVLETE dönüştürmek, Irak'tan AKDENİZ'e açılan kapıyı aralamak için maliyetin 4.1 trilyon DOLAR olacağı raporlarda mevcut. Yine IRAK petrollerinin ve AKDENİZ'deki zenginliğin belli güçler tarafından pay edilmesinin getirisi de 20 trilyon dolar!

Raporlarda bu da var!

MALİYET ve KAR hesabı yapan güçler için iştah açıcı bir durum var. Zarar görenleri, hayatlarını kaybedecek olanları, kullanılanları düşünen yok! Hem de hiç yok! İnsan faktörünü dikkate bile almadan plan yapmaktalar!

İşte bu nedenle Lockheed Martin ve Northrop Grumman, İran operasyonunun hemen başlamasını istiyor. Amerikan medyasındaki bazı yazarlara bakılacak olursa, halkı bu konuda ikna edecek yazıların hız kazandığı görülmekte.

İran'ın nükleer silaha sahip olduğu, İsrail'i vurabilecek kapasiteye ulaşmak üzere olduğunu yazan isimler var.

Irak işgali öncesi yapılan bu uygulamadan sonuç alınır mı bilinmez ama araştırmalar gösteriyor ki Washington'da Tahran rejiminin değişmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Hatta yeni 11 EYLÜL senaryoları bile konuşulmakta.

Böyle bir saldırının, kurgunun faydası olur mu? Herkesi ikna eder mi? Bu bilinmez ama TRUMP'ın karşı duramayacağı bir kapı aralanır... Beyaz Saray bile SAVAŞI engelleyemez! Bu net! Bugün doların her geçen gün daha da değerlendiğini biliyoruz. Kimse dolara karşı çekimser kalamaz.

O nedenle Trump, bu büyük derin yapının karşısında durmak istese de başarılı olamaz. Geleceğin finans ve enerjiyi yönetmekten geçtiğini hepimiz görüyoruz. Artık gizli bir şey yok!

Bu iki gücü ele geçirmek için silah, en kuvvetli seçenek.

Derin Amerika da elindeki bu gücü bildiği için artık çok daha agresif olmak zorunda.

Derin Amerika için Avrupa, Asya veya Ortadoğu ile Afrika ayrımı yok.

Elindeki gücün yönetilebilir olması için parayı kontrol etmek zorunda olduklarını anladılar.

Ancak FİNANS, DERİN ABD'nin karşısında değildi.

Operasyonlar rahat oluyordu!

Şimdi öyle değil. Finans SAVAŞ İSTEMİYOR! Bu da ABD içindeki kavgayı büyütüyor...

Önceki gün yazdığım Mitch McConnell, Başkan Trump'a son uyarıyı dün yaptı...

DERİN ABD'nin DERİN İSMİ resmen BEYAZ SARAY'ı tehdit etti...

Savaş senaryoları kabus ve sonrasındaki PAY için planların hazır olduğu belli... Trump şu an önleyici durumunda! Beyaz Saray'ı iyi takip ederek olacakları göreceğiz... İşaretler iyi değil...

Elde etmek istedikleri sonuçlar için her yolu deneyecekler gibi... Kendi refahları için yapmayacakları çılgınlık yok.

Bunu öğrendik! Göreceğiz...

