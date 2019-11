Aile meselesi

PEK çok olay peş peşe geldi. Ama olacaklar, olanları gölgede bırakacak.

Çok sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Bunu bilmek için de kahin olmaya gerek yok...

Paraya ve AİLELERE bakınca sahne arkası net olarak görülmekte.

Açalım...

FED'i yöneten aileler aslında dünyayı da paylaşmıştı.

Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Warburg, Kuhn Loebs, Lazard ve Moses Seifs aileleri bu anlaşmaya 100 yılı aşkın süredir uyuyordu.

Ancak işler karıştı.

Özellikle Rothschild ile AMERİKAN DERİN DEVLETİ'nin karşı karşıya gelmesi, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri etkiledi.

Rothschild ailesi Londra ve Paris'i merkez seçerken, diğer kollarıyla MOSKOVA PEKİN, İSTANBUL, Madrid gibi kentlerin bağlı olduğu ülkelere uzandı ama yetinmedi.

Warburg ailesi Hamburg merkezli olsa da Almanya'nın tümünü yönetirken, Hollanda'ya el attı. Rothschild ailesi buna doğal olarak itiraz etti.

Lazard ailesi Paris'i Rothschild ile paylaşırken, İstanbul'da söz sahibi olmaya başladı.

Moses Seifs ailesi her ne kadar İsrail'de etkin gibi görünse de bu aile tamamen Rothschild'in yönetiminde olduğu için gelen emir üzerine İtalyan bankacılık sistemine çöktü.

Ancak onlar daha da büyümek isteyince, Washington'da ortaya çıktılar.

Washington her ne kadar 4 ile tarafından yönetilse de Rothschild de bu dünyayı yöneten başkentte etkindi.

Şimdi ENERJİ ile başlayan küresel savaş aileleri birbirinden kopardı.

Bugün Trump'ın Amerikan Merkez Bankası FED'e savaş açmasını anlamak için aileler arasındaki gerilimi görmek gerekiyor.

Amerikan aileleri Derin Amerika'ya yakınlaşmak zorunda kaldı.

Eskiden Derin Amerika'yı yöneten bu aileler yeni bir başkaldırıya bu kez karşı gelmek istemedi.

Belki de diğer ailelerin yeni kuşaklarının kuralları tanımaması bu gerçeği bize gösterdi.

AKDENİZ'de aileler zafer isterken, doğal olarak Kuzey Afrika ülkeleri ve TÜRKİYE'de de güçlü olmak zorunda.

O nedenle İstanbul'da ailelerin savaşını göreceğiz.

İşadamları tarafsız kalamaz.

Çünkü PARA ONLARIN değil.

Kendilerine EMANET edilen milyarlarca doları, ailelerin hedefledikleri zafer için harcamak zorunda.

Kimi İSTANBUL'da eylem isterken, kimi zenginlik dolu bir İSTANBUL planı yapıyor.

Bu sadece İstanbul için geçerli değil.

Tahran, Bağdat, HONG KONG, Bolivya'nın başkenti Sucre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki gerilimler ve sokak hareketlerinin merkezinde de aileler arasındaki çatışma hali var.Demek ki bu kentler için kaosla bir sonuç alma fikri ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin akıl hocalarından Zbigniew Brzezinski'nin öğrencileri BİLL CLİNTON ve BARACK OBAMA Washington'da etkin değil artık.

Bu da ROTHSCHİLD ailesinin ülkedeki etkinliğini kaybettiğini gösteriyor.

Başkan Donald Trump'ın belki damadı Kushner üzerinden aileyle bir teması var ama o kendi kahramanlık hikayesini yazma peşinde.

Bir gün derin Amerika'ya yakın karar alıyor, diğer gün Kushner'in istediği bir adımı atıyor.

Ancak TRUMP, hiçbir başkanın cesaret edemediği bir sistemle tarihe geçmek istiyor.

Bu da gelecek yıl yapılacak seçimlerde ikinci kez BAŞKAN seçilmesine bağlı.

Araştırmalar gösteriyor ki bu ihtimal oldukça güçlü.

Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 saat bazı zamanlarda çok önemlidir.

Her şeyin değişmesi için sadece 2 dakikalık bir açıklama bile yeterli olabilir.

Kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yollardan hangisini tercih edeceğini kestiremiyor.

Washington, Avrupa ile YAKIN mı olacak, UZAK mı!

ORTADOĞU ilişkileri dostane şekilde çözen bir Washington mı, yoksa sattığı silahların kullanıldığı bir Ortadoğu mu Washington için daha önemli.

Şimdi Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers ve Kuhn Loebs, enerjiyi de istiyor.

Elbette Rothschild ailesinin başını çektiği Avrupalı aileler buna izin vermek istemiyor.

Akdeniz bugün hala sıcak.

İşte aileler arasındaki bu kaotik durum AKDENİZ'in soğumasına izin vermeyecek.

Birçok kez aileler bazı fedakarlık yapmalı diyen önemli isimler oldu.

SEKİZ AİLEYİ çok iyi tanıyan isimler devreye girdi.

Ancak enerjinin paylaşılması artık istenmiyor.

AVRUPALI aileler, AMERİKALI ailelerle enerji ortaklığı istemiyor.

Bu her iki taraf için de geçerli.

ENERJİ sadece petrol için geçerli değil.

Yer altındaki tüm madenler de bu çatışmanın en önemli nedenlerinden biri. 100 yıl önce petrol ortaklığı vardı.

Şimdi gelecek 100 yılı şekillendirmek için tüm yeraltı kaynaklarında ortaklık istenmiyor.

Bu da GERİLİMİ getiriyor. Ortaklık olmayacaksa bazı kentler de derinden sarsılacak demektir.

DENGE BU!

Mücadele bu...

Yakında tansiyon çok daha yükselecek...

Bütün olanlar aslında aile arasında... Ama bilmiyoruz tabii ki...

İzleyelim bakalım...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın