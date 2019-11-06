Neden sahadayız

TÜRKİYE'NİN merkezinde olduğu bölge ve Ortadoğu haliyle büyük güçlerin çekişme alanı.

Normal ve bilinen bir gerçek bu. Yüzyılın başından beri böyle... Bölgeye en son gelen ve hala bütün gücüyle kalan Amerika Birleşik Devletleri...

Ortadoğu'ya İNMEK için her defasında bir neden buldular! Bulamadılarsa da bunu meydana getirdiler!

Çünkü PETROL olmazsa olmazdı! Bölgede son dönemde yaşananların PETROL odaklı olduğu artık herkes tarafından bilinmekte!

Yaşananlar ortada zaten!

DRONE'larla "uyarılan" ARAMCO yakında halka arz edilecek... Bu operasyon için JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley görev aldı. Yani Washington'ın istediği şirketler ARAMCO'nun ortağı olacak.

Rakamlar değişik ifade edilse de ARAMCO geçtiğimiz yıl 111 milyar dolar kar etti.

Google'ın ÇATI kuruluşu olan ve çok önemli bir geliri bulunan Alphabet bünyesinde CALICO, GOOGLE CAPITAL, GOOGLE FIBER, JIGSAW, SIDEWALK LABS, VERILY gibi 15'e yakın şirket bulunmakta.

Ayrıca ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ, Youtube ve Google Search'ı da unutmamak şart! Lary Page ile Sergey Brin'in yönettiği operasyon bu.

Merkezi de Kaliforniya Mountain View'de bulunmaktadır!

ALPHABET ile birlikte APPLE, Exxonmobil, Coca Cola, Pepsi, Nike gibi çok kazanan devler var.

Ancak hepsini toplasanız bir ARAMCO etmiyor.

NET KAR olarak yan yana getirildiğinde ARAMCO tur bindiriyor! Şimdi yüzde 5'lik halka arz ile 100-150 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, bu gelirin tamamını Amerikan projelerine ayıracak. İlk etapta Sina Yarımadası'nda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın finans merkezi kurulacak.

Planlanan yeni şehrin parası buradan karşılanacak.

Mısır'ın da TOPRAK ayırdığı bu proje için ilk adımda 75 milyar DOLAR ayrılması beklenmekte.

Elbette bu PARA ARAMCO'dan gelecek.

Yani ARAMCO'yu halka arz eden de Amerika Birleşik Devletleri olacak, bu geliri kullanan da... Hedeflenen şehri kuran da!

Ancak başından beri bu duruma itiraz eden VELİAHT PRENS SELMAN tamamen Amerikan kuklası olmamak için, böyle görünmemek için özellikle Citigroup üzerinden halka arza bir detay hazırlattı. 2021'de hisselerin yüzde 5 veya 7'lik halka arzının Tokyo, Hong Kong, ve Londra'da yapılacağını, halka arz dosyasına koydurmayı başardı.

Tabii bu asla vazgeçilmeyecek bir kural olmasa da Selman'ın fikrinin daha da iyi anlaşılması açısından önemli. Derin Amerika ARAMCO'nun halka arzı ve dolayısıyla ARAMCO'nun enerji piyasasındaki rolünü Akdeniz ve Afrika merkezli olarak da kullanmak isteyecek.

Derin Amerika, 11 Eylül mağdurlarıyla ailelerinin Suudi hükümetine dava açmasına izin verdi.

Manhattan Bölge Yargıcı George Daniels 'Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet' (JASTA) adlı yasaya dayanarak davacıların Suudi Arabistan'a dava açabileceğine hükmetti.

Bu SUUDLAR'a atılan ilk goldü. Arkasından yetmiyormuş gibi CEMAL KAŞIKÇI'nın İstanbul'da ortadan kaybolması geldi. Kaşıkçı operasyonu ile Prens Selman ABD'nin frekansına girdi.

Tamamen!

Ancak Selman'ın ekibinde yer alan çok özel 3 İngiliz, tamamen Amerikan aklı ile karar almasını engellemeye çalışıyor. 2021'deki halka arz planındaki Tokyo, Hong Kong ve Londra detayı İngiliz kurnazlığının bir sonucu.

11 Aralık'ta Suudi Borsası Tadawul'da atılacak ilk adımdan sonra ARAMCO'nun piyasa değeri 1.5 trilyon doların üzerinde olacak. ARAMCO hissesi alan hiç kimse zarar etmeyecek. Bir şirket düşünün, gelecek 5 yılda 1 trilyon dolarlık bir kar öngörülüyor. APPLE 15 yılda bu kara ulaşabilir.

O nedenle KÜRESEL SAVAŞIN merkezinde yer alan ARAMCO önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Derin Amerika, ARAMCO'ya tek başına sahip olmak istiyor.

ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'deki küçük bir bölge için kullandığı "Petrolü güvence altına aldık" sözü, Washington'ın eski kararının dışa vurumuydu.

ABD, ARAMCO ile Akdeniz'de daha da büyük güç olacak. Afrika'da özellikle Kuzey Afrika petrollerinde çok daha etkin olacak. Libya petrollerinin ana merkezi birkaç yıl sonra ARAMCO bünyesinde birleşecek.

Petrol dünyada bitene kadar Washington'ın planları asla bitmeyecek. Bunu anlamak zor da değil.

Trump bile bunu gizlemiyor. Petrolle yani enerji ile gücüne güç katacak Washington'ın hedefinde elbette öncelikli olarak Pekin olacak. Suriye için kullanılan "Askerlerimiz de petrol de güvende" sözünün arkasında saklı olan ARAMCO'ydu aslında. Suriye bölgenin miğferi çünkü... İşi baştan sık tuttukları için böyle konuşmaktalar.

ABD'nin refahı ve güçlü olarak yaşaması için SUUDLAR olmazsa olmaz!

Bu nedenle her vesile ile vuruyorlar. ARAMCO'yu bırakmıyorlar! Suudlar'ı yanına alıp bölgeyi tamamen ele geçirmek istiyorlar.

İşte bu noktada çatışan güç olarak karşılarına sadece TÜRKİYE çıkıyor.

Washington'un bu hesabına sadece TÜRKİYE'den ses yükseliyor...

ABD ile petrolü yan yana getirdiğinizde bütün operasyonları anlamak çok daha kolay olmakta...

YPG-PKK, DEAŞ, EL KAİDE, BOKO HARAM... Hiç fark etmez. Amaç gücü elinde tutmak. Bu da PETROLLE mümkün! Petrol değerli olduğu sürece kavga da savaş da bitmeyecek... Türkiye bunu bildiği için sahada.

Bazıları anlamasa da...

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