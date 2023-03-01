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ENGİN ARDIÇ
Bil de konuş

Bil de konuş

01.03.2023, Çarşamba
Pireyi deve yapıyorlar.
Açıklama yok, ayrıntı yok, bilgi de yok, abartılı haberler var.
Kılıçdaroğlu ile Akşener kahvaltı etmişler, iki saat görüşmüşler. (Bu arada Karamollaoğlu da Akşener'le görüşmüş.)
Ee? Ne olmuş yani?
Ne olduğunu bilen yok. Kendileri de söylemiyorlar.
Pazarlık mı yapılmış? Aday mı saptanmış?
Bilen yok.
"Pazarlık edilmemiştir" deniyor... "Şu kadar bakanlığı sen al, bu kadar bakanlığı ben alayım" şeklinde bir tartışma çıkmamış. Belki de çıkmıştır da biz duyamıyoruz.
Aday da açıklanmıyor. Galiba henüz belli değil.
Öyleyse?
Ne konuşuldu bu kahvaltıda?
Söylemiyorlar.
Sonra da onları ciddiye almamızı istiyorlar.
"Aday konuşulacak toplantıdan önceki toplantıymış", ne demekse...
"Oldukça güzel geçmiş"...
Kurmaylar öyle diyorlar.
Asıl toplantı yarın. Bu da kahvaltılı.
Aday belirlenirse... Bir ihtimal...
Yarın da açıklanmayacak!
Seçim tarihinin belli olmasından birkaç gün sonraymış...

***

Bu kadar suyu çıkmış bir masa olayının bu kadar su kaldırması çok ilginç ve çok gülünçtür.
Daha adayın adını değil, "adayın adının hangi gün açıklanacağını" tartışıyorlarmış...
Pes.
CHP kurmayları anlaşılamayacak açıklamalar yapıyorlar.
İşte bakınız; "CHP'ye rağmen CHP'li birinin adaylığının gündeme gelmesi altılı mutabakata zarar verir" demişler.
Ne demek bu?
"İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz hır çıkarırız" demek.

***

Velhasıl ne aday netleşti, ne program belli.
Belli olan şu: Yüzlerce, belki binlerce kişi yerinden kovulacak.
FETÖ üyeleri hapisten çıkacaklar.
PKK üyeleri de...
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