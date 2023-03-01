Pireyi deve yapıyorlar.Açıklama yok, ayrıntı yok, bilgi de yok, abartılı haberler var.ilekahvaltıetmişler,iki saat görüşmüşler. (Buaradadale görüşmüş.)Ee? Ne olmuş yani?Ne olduğunu bilen yok. Kendileri de söylemiyorlar.Pazarlık mı yapılmış? Aday mı saptanmış?Bilen yok.deniyor...şeklinde bir tartışmaçıkmamış. Belki de çıkmıştırda biz duyamıyoruz.Aday da açıklanmıyor. Galiba henüz belli değil.Öyleyse?Ne konuşuldu bu kahvaltıda?Söylemiyorlar.Sonra da onları ciddiye almamızı istiyorlar.ne demekse...Kurmaylar öyle diyorlar.Asıl toplantı yarın. Bu da kahvaltılı.Aday belirlenirse... Bir ihtimal...Yarın da açıklanmayacak!Seçim tarihinin belli olmasından birkaç gün sonraymış...

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Bu kadar suyu çıkmış bir masa olayının bu kadar su kaldırması çok ilginç ve çok gülünçtür.Daha adayın adını değil,tartışıyorlarmış...Pes.CHP kurmayları anlaşılamayacak açıklamalar yapıyorlar.İşte bakınız;demişler.Ne demek bu?demek.

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Velhasıl ne aday netleşti, ne program belli.Belli olan şu: Yüzlerce, belki binlerce kişi yerinden kovulacak.FETÖ üyeleri hapisten çıkacaklar.PKK üyeleri de...Oy verecek misiniz?