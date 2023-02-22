kuyuya bir taş attı, neyse ki çabuk çıkarıldı.dedi.AK Parti çevrelerinde, ne başkan ne de başka bir düzeyde, bunu söyleyen kimse yoktu.Muhalefet bu lafın üzerine balıklama atladı ve kıyameti koparmaya başladı.Neyse ki hemen yalanlandı ve konu kapandı.

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Seçim zamanında yapılacak.Zamanı derken, ama 14 Mayıs ama 18 Haziran, onu bilmem.28 Mayıs mı olur 4 Haziran mı, onu da bilmem.Ama sarkmayacak, gecikmeyecek ve kimsetehdidi altına girmeyecek.Tabii ortaya bir desorusu çıktı.İktidar ileri gelenleri,diyorlar...1999 seçimlerinde, yani Düzce depreminden sonra,de oy kullanılmış.Demek ki oluyormuş...Bugün çok düzeyli, çok düzgün ve rahat konteynerler var, çadırda oturanlar da var, çıkarlar azıcık yürürler, oylarını atarlar, bu kadar basit. Güvenlik de kolayca sağlanır.Bu arada ölüler de tespit edilecek, kütükten düşülecektir.Sonucu nasıl etkiler? Kaç muvafık ölmüştür kaç muhalif, bunlar seçimden sonra tartışılacak konulardır.

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Deprem gören illerdeda değişmeyecektir.Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için.Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş.Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti...Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak.Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez.

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hiç boşunadiye sevinmesin.Genel sonuç değişmeyecek.