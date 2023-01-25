Galaktik Konfederasyon'un (ne demekse?) iletişim enerjisini kullanarak (nasıl oluyorsa?)vele görüşenler vardı...Diğerleri pek umurlarında değildi ama Atatürk çıkınca ağlıyorlardı.Kemalizm'e yeni ve değişik bir katkı olsa gerek...Şimdi debaşlatılmış.kuruyorlarmış.Telefon ediyorsun, seni bağlıyorlar.İlk sıradaveEn çok arananlar.Amada var, ressamda var.Sosyal medya adı verilen dıngıl ortamında çok yaygınlaşmış!Yakışır.Örneğin,yadiye sorulabilir.

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le de görüşmüşler.soykırım yaptığından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etmiş...e,in Ukrayna'ya saldırması hakkında ne düşündüğünü sormuşlar.demiş.

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Madem yapay zekâ da Amerika'nın hizmetinde... Bence,diye de sormalılardı.Bizim muhalefeti çok memnun edecek bir cevap elbette çıkardı.Sonra Altılı Masa'nın adayı da sorulabilirdi.kimi önerirdi?kimi tercih ederdi? Merak ederim.Tahmin etmiyor değilim ama...Yapay zekâ bu, bizim muhaliflerden daha akıllı.

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Kafamızı kurcalayan tarihi meselelerde yapay zekâ bize yardımcı olacaktır.Şubir çıksa karşıma...Dünya savaşına neden girdiğini sormadan bırakmam.Özür dilemesini beklerim.ya da Viyana'yı kuşattığındakuzey cephesini, Kahlenbergtepesini neden boş bıraktığınısormak isterim tabii.Daha yenilere soracak çok şey var ama korkarım.Biz en iyisi canlılara soralım:Kâğıthane ile Kâğıttepe arasında ne fark vardır?Bir soru daha:Fenerbahçe'de hangi mevkideoynardı?