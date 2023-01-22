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ENGİN ARDIÇ
İnsan utanır be

İnsan utanır be

22.01.2023, Pazar
Magazin basını uzun süredir baştankara gidiyor.
Bu kadar mı yerlere düştü bu iş? Bu kadar mı ucuzladı?
Magazin basınında adı geçsin diye olmadık "marifetler" sergileyenler de var.
Haksız sayılmazlar, nasıl olsa yazacak olan çok.
Olmazsa azıcık para yedirirsin... Yemlersin...
Aylık ücreti yerlerde sürünen magazincinin altında BMW araba da görmüştük. Her röportaj yaptığından on bin dolar alırmış, sonunda kovulmuştu.
O parayı gazete yönetimiyle paylaşan da görmüştük...

***

Bir hanım, uzaylılarla görüştüğünü iddia ediyor.
Bir "Galaksiler Federasyonu" kurmuşlar. Farklı boyutlardaki enerjilerle görüşüyorlarmış.
Dünyayı su sorunu ve kıtlık beklediğini söylemiş uzaylılar.
Oysa her televizyon seyreden vatandaş bunu bilirdi...
Bu hanım aynı zamanda rahmetli babasıyla da görüşüyormuş, hatta Mevlana ve Atatürk ile de... Hatta Hazret-i Meryem ile de!
Bunlarla görüşmek için "bilince erişim yöntemi" kullanıyormuş.
"Direkt olarak" karşısında görmüyormuş da enerjisini algılıyormuş.
"Titreşimsel olarak" bir şeyleri algılıyor...
Cümleleri de kendisi tanımlıyor. İfadesi bu.
Çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslarmış bunlar...
Anlayan beri gelsin.
Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyormuş... Ne demekse?
Bu hanımın bir de meditasyon sınıfı varmış.
Atatürk'ün enerjisini sınıf olarak "deneyimlemişler"... Deneyimleme gerçekleştirmişler...
Hepsinin gözlerinden yaşlar akmış.

***

Atatürk ve Mevlana'yla ben de görüşmek isterdim...
Bir manyağın iddiasına göre Konya'daki Mevlana türbesinden gökyüzüne bir ışık demeti yükselecek, Atatürk buna tutunarak aşağı inecekti!
Niçin tutunuyor? Tutunmadan inemiyor mu?
Bunu sorardım mesela.
Sonra Samsun'a mı gidecek, Erzurum'a mı, Sivas'a mı? Sorardım.
Kemalist yazarların iddialarına göre "onu sinema ya da televizyonda oynayacak oyuncunun içkisi, kumarı, gece hayatı, kötü alışkanlıkları olmayacakmış", bunun nedenini sorardım.
Peki Hazret-i Meryem ne anlatmış acaba?
Yani biz yanlış bir yol mu tutmuşuz Müslüman olmakla?

***

Bu zırvaları dinleyen ve ciddiye alan denyolar oylarını da altılı masanın adayına verecekler.
Hayırlı uğurlu olsun.
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