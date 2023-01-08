08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Asılırsınız oğlum!
ENGİN ARDIÇ
Asılırsınız oğlum!

Asılırsınız oğlum!

08.01.2023, Pazar

Sergilenmesi planlanan rezalet hakkında söylenecek her şey söylendi:
Cumhurbaşkanının altı liderden (tövbe, iki liderden ve dört lidercikten) mutabakat imzası alacağı...
Yani bunlar iktidara gelirlerse ve böyle kuzu gibi bir cumhurbaşkanı çıkarabilirlerse..
Parti genel başkanları, cumhurbaşkanının alacağı her stratejik kararda İMZA YETKİSİNE sahip olacaklarmış!
Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'da böyle bir yetki tanımı yoktur.
Hiç kimse cumhurbaşkanına "Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın" diyemez.
Hani, telkin niyetine "sözle" belki de...
Yazılı olarak, imzalı olarak...
Başınıza büyük bir bela alırsınız.
Adnan Menderes "Anayasa'yı çiğneme" suçundan asılmıştı...
Ülkemizde bugün idam cezası yoktur.
"Geri gelmeyecek" diye de bir garanti yoktur.
Aman ha... Aman ha...
Bu parlak akıllar hanginizden çıkıyor?
Metroya binince "Durma işi nasıl oluyor?" diye soran vatandaştan değil herhalde.
Sakın "Adnan Menderes'e benzediği için" aday olacağı ısrarla söylenen Ali Babacan'dan olmasın?
Bu akıl almaz uygulamayla yürütme tamamen felç olur, hiçbir icraat yapılamaz, bindiğiniz dalı kesersiniz, o da ayrı.
Size kim oy verecek, görelim bakalım.
"Ülkeyi Gültekin mi yönetecek?" diye sormuştuk, cevabını aldık. Evet, o yönetecekmiş.
Ateşle oynuyorsunuz, haberiniz yok.
Siz şunu da bir "istikşaf" edin bakalım.

***


SÜNNETLİ KRAL
Prens Harry anılarını yazdı, ortalık birbirine girdi ya...
Abisinin de kendisinin de sünnetli olduklarını açıklamış!
Bir de Meghan ile Kate'e sormak gerekirdi.
İşin güzel yanı, babaları da sünnetliymiş, kral Üçüncü Charles.
Ailenin bütün erkek üyeleri sünnetliymiş aslında.
Doğru yoldalar, iş bir kelime-i şahadete kalıyor.
O günü de görelim.

***


AYTA OYNASIN
"Şarkıcı filmleri" diye bir akım yaratmak istiyorlar: Müslüm'ün arkasından Bergen ve Dilber de geldi.
Şimdi de Bülent Ersoy'un filmini yapacaklarmış, kim oynasın diye düşünüyorlar.
Kötü bir film olacaktır.
Çünkü birçok şey anlatılamayacak, gösterilemeyecektir.
O zaman da iş Yeşilçam'ın şarkılı filmleri düzeyinde kalacaktır. Çoğunda Türkan Şoray oynardı.
Bülent Ersoy'u oynayabilecek bir tek kişi var: Ayta Sözeri.
İnanmayan onu şu "kötü" Yılbaşı Gecesi filminde Diva Eftalya rolünde bir seyretsin.
"Aile Arasında" filminde görmediyseniz zaten hiç konuşmayınız.
"Ses taklidi" açısından Ata Demirer de düşünülebilir ha...
Olmadı, Cihangir taraflarına bir bakarsınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Acıklı güldürü 07.01.2023 Cumartesi
Abdullah Bey kendisi çıksın 06.01.2023 Cuma
Seçmenin kadar konuş 05.01.2023 Perşembe
Burcuvaazi 04.01.2023 Çarşamba
Armageddon 02.01.2023 Pazartesi
Kimsenin okumayacağı yazı 01.01.2023 Pazar
Yılbaşı diye üzülmeyiniz 31.12.2022 Cumartesi
Vermezler 30.12.2022 Cuma
Övünün varoşlar 29.12.2022 Perşembe
Acınası ezikler 28.12.2022 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA