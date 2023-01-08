Sergilenmesi planlanan rezalet hakkında söylenecek her şey söylendi:

Cumhurbaşkanının altı liderden (tövbe, iki liderden ve dört lidercikten) mutabakat imzası alacağı...

Yani bunlar iktidara gelirlerse ve böyle kuzu gibi bir cumhurbaşkanı çıkarabilirlerse..

Parti genel başkanları, cumhurbaşkanının alacağı her stratejik kararda İMZA YETKİSİNE sahip olacaklarmış!

Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'da böyle bir yetki tanımı yoktur.

Hiç kimse cumhurbaşkanına "Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın" diyemez.

Hani, telkin niyetine "sözle" belki de...

Yazılı olarak, imzalı olarak...

Başınıza büyük bir bela alırsınız.

Adnan Menderes "Anayasa'yı çiğneme" suçundan asılmıştı...

Ülkemizde bugün idam cezası yoktur.

"Geri gelmeyecek" diye de bir garanti yoktur.

Aman ha... Aman ha...

Bu parlak akıllar hanginizden çıkıyor?

Metroya binince "Durma işi nasıl oluyor?" diye soran vatandaştan değil herhalde.

Sakın "Adnan Menderes'e benzediği için" aday olacağı ısrarla söylenen Ali Babacan'dan olmasın?

Bu akıl almaz uygulamayla yürütme tamamen felç olur, hiçbir icraat yapılamaz, bindiğiniz dalı kesersiniz, o da ayrı.

Size kim oy verecek, görelim bakalım.

"Ülkeyi Gültekin mi yönetecek?" diye sormuştuk, cevabını aldık. Evet, o yönetecekmiş.

Ateşle oynuyorsunuz, haberiniz yok.

Siz şunu da bir "istikşaf" edin bakalım.

***



SÜNNETLİ KRAL

Prens Harry anılarını yazdı, ortalık birbirine girdi ya...

Abisinin de kendisinin de sünnetli olduklarını açıklamış!

Bir de Meghan ile Kate'e sormak gerekirdi.

İşin güzel yanı, babaları da sünnetliymiş, kral Üçüncü Charles.

Ailenin bütün erkek üyeleri sünnetliymiş aslında.

Doğru yoldalar, iş bir kelime-i şahadete kalıyor.

O günü de görelim.

***



AYTA OYNASIN

"Şarkıcı filmleri" diye bir akım yaratmak istiyorlar: Müslüm'ün arkasından Bergen ve Dilber de geldi.

Şimdi de Bülent Ersoy'un filmini yapacaklarmış, kim oynasın diye düşünüyorlar.

Kötü bir film olacaktır.

Çünkü birçok şey anlatılamayacak, gösterilemeyecektir.

O zaman da iş Yeşilçam'ın şarkılı filmleri düzeyinde kalacaktır. Çoğunda Türkan Şoray oynardı.

Bülent Ersoy'u oynayabilecek bir tek kişi var: Ayta Sözeri.

İnanmayan onu şu "kötü" Yılbaşı Gecesi filminde Diva Eftalya rolünde bir seyretsin.

"Aile Arasında" filminde görmediyseniz zaten hiç konuşmayınız.

"Ses taklidi" açısından Ata Demirer de düşünülebilir ha...

Olmadı, Cihangir taraflarına bir bakarsınız.