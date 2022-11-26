Birazdan esinlenmiş, birazdan, ama daha çok dadan!Kendisi söylüyor.Onun utanmasına gerek yok, kendisini ciddiye alanlar utansınlar. Meclis'e adam mı seçeceğiz, Erşan Kuneri'ye oyuncu mu?Kimden söz ediyoruz?den!Üstad birolmaya hevesleniyor.Gerçi yaşı geçti ama... Bakarsın etkilenecek ergen bulunur... Tabii bunun bir anlamı olması için önceoy verecek yaşa ulaşmaları gerekiyor.Acı acı yakınmış:Çare olarakbulmuş. Aslında ne yapıpyapıpya dagibidizilerde bir rol kapmalıydı...Yabancı dili yok ama nasıl olsa orada her türlü lisan konuşuluyor, bir de Türkçe olurdu, fena mı?Instagram'a bakmış, hiç etkili değilmiş.Twitter da etkili değilmiş.Mesajlarınıulaştırmak istiyor, Tiktok'u seçmiş.Çünküetkilemek mümkün olmuyormuş.Tiktok'ta 700 bintakipçisi varmış, 25 milyonlukbir kitle içinde... Bravo, hepsi onaoy verse, tabii hepsi aynı seçim çevresindeotursa, 10 milletvekili falan eder.Ama önce yüzde 7'yi geçmek şartıyla.

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Herkesin gördüğü basit gerçek şudur:ve partisi (partisinin adı neydi yahu?) Meclis'e giremez.Öyleyse neden bu komiklikler?demiş, anlayan varsa bana da anlatsın. Herhalde mitinglerde pilav üstü organik tavuk dağıtmayı düşünmüyor. En iyisi bunu dayapmak!aklındaysa kapında. Oyları da kuryeye verirsiniz, o YSK'ya ulaştırır.

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umuduylaün reklamınıyapanlar akıntıya kürek çekiyorlar.ün az buçuk oy alsa bile bu oyları CHP'den tırtıklayacağını görmüyorlar. Belki İyi Parti'den bir kontenjan kapar,veın da yapacakları gibi, mesele kalmaz.