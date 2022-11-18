Çin nasıl bir ülkedir?Altyapısı komünizmden vahşi kapitalizme dönmüş, üstyapısı tek parti diktası.Bununbir tek adı vardır: Faşizm.Çin faşist bir ülkedir.Ancak uluslararası ilişkilerde bizi bağlamaz, dostluğumuzu bozmaz.Bozar diyenlere, otuzlu yılların Türk-Alman dostluğunu hatırlatırım.İşte bu Çin'le CHP bilekararı almış.CHP-ÇKP dostluğu!Çin Büyükelçisii kabul etmiş.de tabii yanında.Onsuz olmaz.Eee? Görüşmüş de ne olmuş?Bey'ine göndermiş olduğu tebriğe teşekkür etmişler, Çin Komünist Partisi'nin dış politika, kalkınma ve ekonomik ilerleme konularına ilişkin vizyonunu anlatmışlar.Bey bundan ne öğrenmiş?a sorun.Dış politika, yani ABD'ye kafa tutma.Bey böyle mi yapacak?Herhaldearayışına girecek değildir...Öyleyse?Laf olsun torba dolsun.desinler.Eh, bugünyarın kısmetseöbür gün inşallahBu arada Şanghay Beşlisi'ne de laf sokmaya devam.Ne işimiz var oralarda, değil mi efendim?

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Bakınız Türkiye'nin tek komünist belediye başkanı Mehmet Maçoğlu daha başka bir ekonomik model uyguluyor...

Belediye otobüsüne binenlerden para almıyor, elektrik borcunu da ödemiyor.

Elektriği kestikleri yerleri de "kaçak kullanıma" açıyor.

İşte bu kadar basit.

Nasıl olsa günün birinde devrim olacak ve kimse ondan elektrik parası istemeyecek!

Literatürde bunun da bir adı vardır ama söylemeyelim.

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YETİŞKİN KAFAYI YERSE ERGEN NE YAPSIN?

Adam eşiyle ilgilenmiyormuş, zamanının büyük kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçiriyormuş, yatağa bile girmiyormuş, ayda bir banyo yapıyormuş...

Gerekli gereksiz bir sürü şeyi de "online" alıp eve getirtiyormuş...

Kredi kartlarının borçlarını da eşi ödüyormuş.

O da avazı çıktığı kadar bağırıyor.

Dıngıl ergenlere yönelik "intihar et" komutlu oyunlardan biri şunun bilgisayarına düşse de neler olacağını görsek...

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TEVEKKÜLÜN BÖYLESİ

"Kararı Allah verdi. Yüceltmek için yapıyor. Hayırlara vesile olsun."

8 bin 658 yıl hapis yiyen Adnan Oktar