Şimdi bir de tasaları şu:Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Karamollaoğlu da onun yardımcısı olursa bu ikisi nasıl anlaşacaklarmış?..Hiç sorun değildir. Kemal Bey gibi dün ak dediğine bugün gözünü kırpmadan kara diyebilen bir adamla elbette anlaşırlar.Tabii bunun için önce seçimi kazanmaları gerekecek...Aslında dertleri bu değildir.endişesi içindeler.Eh, CHP'yi Kemalist sanan saftirik bu zokayı tıpış tıpış yutacaktır da...Gerçekten bir dikta kurabilirler mi?Bütün opalavralarını aşıp...Ellerinde müthiş bir güç olacaktır.Bundan vazgeçeceklerini sanmak gaflettir.Özlediklerifalan değildir.Bugün en koyu şeriatçının bile bir soyadı var, Latin alfabesi kullanmak zorunda, kadınların oy hakkını da ancak bir Taliban ya da bir Vehhabi yönetimi engelleyebilir.Özledikleri, memur diktasıdır.Otuzlu, hele hele kırklı yılların zagonu...Bürokrasinin ülkeyi öylefalan da değil açık seçik yönettiği, memurunkral olduğu, birçok ayrıcalığa sahip bulunduğudönem...Memurun halka köpek muamelesi ettiği dönem...O zamanderlerdi, şimdidiyorlar, temel aynı.O zamanlar darbe yoktu, çünkü darbe yapmalarına gerek yoktu.Darbe, ancak iktidar ellerinden gidince akıllarına geldi.Daha 1950 yılında bile vıkvıklanmışlar, İsmet Paşa'yademişler...On yıl sonra sormadılar bile.Ondan sonra da, kurmuş oldukları bütün vesayet tuzaklarına rağmen iktidara dönen sivil yönetimleri hiç hazmedemediler, dönüp dönüp darbe yaptılar, dönüp dönüp... 1971, 1980, 1997... Birkaç da girişim...

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1950 yılındahep söylediler, şimdi de söylerler.Atatürk'ün başbakanı cumhurbaşkanı olmuştur, bir mebusu da başbakan, ama sorarsanız bu karşıdevrimdir...Çünkü ezan Arapça okunmaya başlanmıştır...Evet, Meclis'te CHP'nin de oylarıyla!Ezan, işin bahanesidir.Ondan sonra darbeyle bile tam gelemediler. Yaklaştılar ama gelemediler.Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu nasıl birlikte olabilirler ha?Ecevit ile Erbakan nasıl olabildilerse öyle.Çiller ile Erbakan nasıl olabildilerse öyle.Madem koalisyon özlediler...

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Basında vahşi muhalefetin başını çeken ekibe de çok gülüyorum.Bu, eski Tan gazetesi ekibidir.Hani şu,diye haber yapıpAsım Bey niyetine ünlü İtalyan yönetmenFederico Fellini'nin resmini koyanlar...Bir de sakallı bebek vardı...Sakallı bebekleri şimdi Temel Reis.