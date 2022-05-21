Bir süre sonra ceketini çıkarmış...Vay...Haberdir bu ha...Gençlerle Anıtkabir'e yürüyor, daha doğrusu yürüyüşekatılıyor, bir süre sonra ceketini çıkarıyor...Vay... Adamın ruhu genç!Üşürsün ağabey. 30 Ağustos değil ki bu, 19 Mayıs.Yalnız ceketini çıkarmakla kalmıyor, beyaz gömleğinin de kollarını sıvıyor!Al bu da haber.Bir daha vay... Fakat buna nasıl derin bir anlam yüklemek gerekir, ben çözemedim. Amigolar da çözememişler.Bir ara kucağına bir de kız çocuğu almış, Amerikan başkan adayları gibi.Amaadam canım...Yürüyüşte de ayağı sakatlanmıştı.Bakalım bugün Maltepe'de beli mi tutulur, kuyruk sokumuna ağrı mı girer, tıknefes mi olur?

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Ne halt edeceklerini şaşırdılar.Amigo basın mensupları...Adamı yağlayıp yıkayacaklar ama öyle saçmalıklar yapıyor ki, övmek için geriyedan başka malzeme kalmıyor.Şu İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ağzını açsa örneğin... Ünal'a bir danışsa... Onun yönlendirmesi doğrultusundadese...Açmıyor. Onun yerinesözediyor.Şu adama biraz tarih öğretin dedik, kimse dinlemedi.Mustafa Kemal o sözü 16 Mayıs'ta söylemedi, Suriye'den trenle gelip Haydarpaşa'ya indiği gün söyledi, altı ay önce. Üstelikdemedi,dedi.Adam okumuyor, bilmiyor.Cahil cesaretiyle sallıyor da sallıyor...arasında da hesap soracak kimse yok.Çünkü onlar da bilmiyorlar.dedi, KöyEnstitüleri yeniden açılmalıdır diye esipsavuran hiçbir budaladiyemedi.Şimdi bunların hiçbirida diyemez.Çanakkale'ye adalet tanrıçası heykeli dikeceklerdi, o da unutuldu gitti.

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Neyse, hiç olmazsa İstanbul'dadiye bir yer olmadığını öğrenmiştir. Yani, umarız.Kağıttepe'ye belediye başkanı olacaktı ya...Fakat seçmen kütüğüne yazılmayı unuttuğu için oy kullanamamıştı.