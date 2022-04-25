Putin, Donbas işini hallettikten yani Donetsk ile Luhansk'ı aldıktan sonra kıyıdan kıyıdan Moldova'ya doğru ilerlemek istiyormuş...Beklenmiyor değildi.Biz de savaşın daha ilk günlerinde "" demiştik...Birkaç günde Kiev'e girecek, Ukrayna'ya diz çöktürecekti, tutturamadı.Şimdi Donbas bölgesiyle "" çalışıyor.Doğu cephesinden sonra güneyden de yeni bir saldırıya geçecek ve Odessa'yı "" bütün Kuzey Karadeniz kıyısını ele geçirecek, oradan ver elini Moldova...Önce "" bölgesi, ardından mümkünse Moldova'nın bütünü.Bu arada ister misiniz Belarus devleti de "" Rusya'ya bağlansın?Bakalım Kafkasya'ya sıra ne zaman gelir? Çarlık Rusyası Kırım'ın işini bitirdikten sonra öyle yapmıştı...Sonra... Dilim varmıyor...Sırada Kars ve Ardahan mı olacaktır?Yok deve... Bir de Boğazlar'da üs ister mi Stalin gibi?

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Buna "" kılıfı uyduruluyor.Gerçi şu Zelenski de hırlı bir herif değil ama...Mis gibi imparatorluk siyasetidir.Amaç, otuz küsur yıl önce kaybedilen toprakları yeniden ele geçirmektir.Oralarda Rusça konuşan azınlıkların yardımına koşmak gibi bir kılıf daha uyduruluyor...Bu mis gibi ""...O da Çekoslovakya'ya, daha sonra da Polonya'ya böyle saldırmıştı.1938-39 yıllarında mümkün oldu, bugün olabilir mi?NATO üyelerine bulaşamaz.Polonya şimdilik sağlamdır.Üçüncü Dünya Savaşı'nı göze almadan yani...Ama ya alırsa?Üçüncü Dünya Savaşı şu anda "" başladı bile...Ukrayna'ya Amerikan ve Avrupa yardımı sürüyor.Putin de bir "" tutturdu gidiyor, "" demek.

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Enver Turan İmparatorluğu'nu ne kadar kurabildiyse, yeni bir Rus İmparatorluğu da ancak o kadar kurulur.Almanya, kaybetmiş olduğu Prusya topraklarını ne kadar geri alabilirse...Alsace ve Lorraine'e yeniden ne kadar sulanabilirse...Kraliçe Elizabeth Amerika Birleşik Devletleri'ni ne kadar yeniden Londra'ya bağlamaya kalkarsa...Biz de ne kadar Halep'ten girip Şam'dan çıkar, orada Davutoğlu imametiyle cumayı kılabilirsek...Biri Putin'e günümüzde emperyalizmin artık "" yapılmadığını anlatmalıydı.Lenin de mi okumamış bu adam?KGB'de bölge müdürlüğüne nasıl gelebilmiş?demişti...Rahmetli haminnem hayatta olsaydı "" derdi.