13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Üçüncü ligde son maçlar
ENGİN ARDIÇ
Üçüncü ligde son maçlar

Üçüncü ligde son maçlar

13.04.2022, Çarşamba
Bunların gerçekten en küçük de olsa bir umutları mı var, yoksa evde oturmaktan canları mı sıkıldı?
Öyle ya, lumpen kahvehanesinde prafa oynayacak adamlar da değiller ki...
"Hayır işleri" falan yapabilirlerdi, torun gezdirebilirlerdi, çiçek sulayabilirlerdi...
Siyaseti tercih ettiler.
Gene...
Yoksa, o en küçük umut, "Altılı masa nasıl olsa birbirine girip dağıldıktan sonra aday olarak belki beni seçerler" tarzında bir kör umut mudur?
Rahmetli Mesut Yılmaz buna benzer bir şey denemişti... Bağımsız olarak Meclis'e girmiş, kendi kendini bir "tarafsız cumhurbaşkanı adaylığı" beklentisine sokmuştu...
Erdoğan'ın kararlı tutumu yüzünden hevesi kursağında kalmıştı...
Hani Abdüllatif Şener gibi canım...
Darbe olacak, onu da "sivil başbakan" yapacaklardı... Hiç olmazsa bir tür Ekrem Alican gibi bir şey... Tutturamadı.

***

Sevgili kardeşim Ahmet Özal parti kurmuş.
"Tek Parti"...
Yok, bu daha önce varmış da adı "İlk Parti"ymiş... Sessizce değiştirmişler...
Asım rahmetli olduğu için "Davul Partisi" kurulamıyor.
Günün birinde "Son Parti" de çıkabilir.
Eh, "Doğru Parti" var, "İyi Parti" var, bunlar niçin olmasın?
"Zafer Partisi" de var, zafer kazanacak...
Nasıl olsa hepsi aynı şeyi söylüyor, daha doğrusu bir şey söylemiyor.
Gülmeyin, Hüsamettin Cindoruk bile kurmuş. Seksen dokuz yaşında.
Tövbe, kurmamış da (Demokrat Parti'yi saymazsak), hareket oluşturmuş.
"Milli Merkez"...
Ne sağcı ne solcu ama futbol da oynamıyor.
Kendi deyimiyle bu bir "aksiyonmuş ama hareket değilmiş!" Acaba "eylem" de denebilir mi?
Nedir o öyle, eylemsiz doçent gibi, hareketsiz aksiyon?
Ancak o yaşta olabiliyor demek ki.

***

Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül gibi "siyasi aktörler" kendilerine ancak çarçur internet sitelerinde küçük yerler bulabiliyorlar.
"Ana akım medya" çoktan yakalarını bıraktı.
Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler uyanıklık edip masada yer kapmasalardı onların durumu da pek farklı olmayacaktı.
Hele Gültekin Uysal... Ciddi ciddi bir "lider" sanılıyor...
Haldun Taner, "kıraat kitapları kahraman ister" demişti...
Medya da aktör istiyor.
Öyleyse komedyaya devam.
Baksanıza, en olmayacak Haşim Kılıç ismi bile fırtınalar kopardı.
Fatih Terim de olabilirdi yani.
Cem Uzan'ı ne zaman cumhurbaşkanı adayı yaparlar, merakla bekliyorum.

***


BU NE YAMAN ÇELİŞKİ ANNE?
"Ben siyasetin içinde bir insan değilim." Mansur Yavaş

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Şeker cenneti 11.04.2022 Pazartesi
Kuruluş ayarları 10.04.2022 Pazar
Tatil budur abi 09.04.2022 Cumartesi
Batı yakasının hangi hikâyesi? 08.04.2022 Cuma
Haftada üç gün özgürlük! 07.04.2022 Perşembe
Çıkıntı yazı 06.04.2022 Çarşamba
Gecenin içinden davul sesleri 04.04.2022 Pazartesi
Türkiye’de şaka yapmak yasaktır 03.04.2022 Pazar
Gömlek bize uymadı 02.04.2022 Cumartesi
Sallama çayı 01.04.2022 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA