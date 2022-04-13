Bunların gerçekten en küçük de olsa bir umutları mı var, yoksa evde oturmaktan canları mı sıkıldı?Öyle ya, lumpen kahvehanesinde prafa oynayacak adamlar da değiller ki...falan yapabilirlerdi, torun gezdirebilirlerdi, çiçek sulayabilirlerdi...Siyaseti tercih ettiler.Gene...Yoksa, o en küçük umut,tarzında bir kör umut mudur?Rahmetlibuna benzer bir şey denemişti... Bağımsız olarak Meclis'e girmiş, kendi kendini birbeklentisine sokmuştu...ın kararlı tutumu yüzünden hevesi kursağında kalmıştı...Hanigibi canım...Darbe olacak, onu dayapacaklardı... Hiç olmazsa bir türgibi bir şey... Tutturamadı.

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Sevgili kardeşimparti kurmuş.Yok, bu daha önce varmış da adıymiş... Sessizce değiştirmişler...rahmetli olduğu içinkurulamıyor.Günün birindede çıkabilir.Eh,var,var, bunlar niçin olmasın?de var, zafer kazanacak...Nasıl olsa hepsi aynı şeyi söylüyor, daha doğrusu bir şey söylemiyor.Gülmeyin,bile kurmuş. Seksen dokuz yaşında.Tövbe, kurmamış da (Demokrat Parti'yi saymazsak), hareket oluşturmuş.Ne sağcı ne solcu ama futbol da oynamıyor.Kendi deyimiyle bu birAcabade denebilir mi?Nedir o öyle, eylemsiz doçent gibi, hareketsiz aksiyon?Ancak o yaşta olabiliyor demek ki.

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Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül gibi "siyasi aktörler" kendilerine ancak çarçur internet sitelerinde küçük yerler bulabiliyorlar.

"Ana akım medya" çoktan yakalarını bıraktı.

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler uyanıklık edip masada yer kapmasalardı onların durumu da pek farklı olmayacaktı.

Hele Gültekin Uysal... Ciddi ciddi bir "lider" sanılıyor...

Haldun Taner, "kıraat kitapları kahraman ister" demişti...

Medya da aktör istiyor.

Öyleyse komedyaya devam.

Baksanıza, en olmayacak Haşim Kılıç ismi bile fırtınalar kopardı.

Fatih Terim de olabilirdi yani.

Cem Uzan'ı ne zaman cumhurbaşkanı adayı yaparlar, merakla bekliyorum.

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BU NE YAMAN ÇELİŞKİ ANNE?

"Ben siyasetin içinde bir insan değilim." Mansur Yavaş