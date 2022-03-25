Gene bir anket... Optimar yapmış...En sağlıklı sonuçlara ulaşan, en güvenilir kuruluş...sorusuna AK Parti diyenler yüzde33.8, CHP diyenler yüzde 29.9 çıkıyor.sorusunayüzde 32.9,yüzde 11.3...Yani halkın bir kısmı beğenmese de çözümü Erdoğan'da görüyor.Bugün seçim olsa partilerin dağılımı şöyle:AK Parti yüzde 38.7, CHP yüzde 25.1, İP yüzde 11, MHP yüzde 10.5, HDP yüzde 9.7...Toplayalım bakalım:İktidar bloku yüzde 49.2...Yüzde 50'ye varmaya 0.8 puan var!Muhalefet bloku yüzde 45.8...Eh, biraz dakoyun:Saadet Partisi yüzde 1.1... Deva dedikleri parti de yüzde 1.1... Gelecek dedikleri parti yüzde 0.6... Onlardan ayrı duranlardan Değişim Partisi yüzde 0.8... Memleket Partisi'nin durumu daha da içler acısı: Yüzde 0.5...Yani, yüzde 45.8 artı yüzde 4.1, eder yüzde 49.9...Yetmiyor.Gelemiyor gelmemekte olan.Bu küçükler bir degeçiniyorlar.Öyle deniyor.Neyi ve kimiediyorlar acaba?Gözlerimiz, onun da bir lider olduğu söylenen Gültekin Bey'i aradı...Bu denklemde namevcut.Hani belki ikinci tura kalabilirlerse bunu zafer ilan edecekler.Ama daha seçime bir yıldan fazla var.

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En hazin olan Muharrem'in durumu.

İktidar çevrelerince "CHP'den iyi kötü bir yüzde 10 koparır" diye destekleniyordu, sonra yüzde 5'e düşmüştü, sonra yüzde 1'e indi, şimdi bunun da yarısına düşmüş.

Fos çıktı. Hem de öyle böyle değil.

Çünkü hiçbir şey söylemiyor.

Eh, sanıldığının aksine, seçmen de aptal değil.

"Atatürkçülük ticaretiyle" işin bitmediğini evvelce çok söylemiştik.

"Mayıs ayında boyumuzun ölçüsünü alacağız" demişti.

Alır elbet.

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AĞZINA SAĞLIK

"Bergen'in bir tane şarkısını söyleyebilir misiniz? Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi. Acıları seviyoruz biz. Müslüm Gürses'in de filmi yapıldı. Niye Barış Manço'nun, Tanju Okan'ın, Cem Karaca'nın filmi yapılmadı?" Selçuk Ural