Bu memlekette daha siyasi partilerin sayısında bile anlaşamıyoruz.Kimi kaynak 122 diyor, kimisi 99, kimisi 116...Bu rakamlara kokteyl parti ve seks partisi gibi daha neşeli partiler dahil değil.Bunlardan altı tanesi (seks değil siyasi tabii) biraraya geldi.Gelenler, bunların genel başkanları.Gelip de ne yaptılar?Yemek yediler.Ahlatlıbel diye bir yerde...Mönüde çorba, güveç, etli pazı sarma, zeytinyağlı ve portakallı kereviz, salata ve tatlı varmış.Parlak bir yemek değil.Yıllarca yediğim yatılı okul yemeği.Açız diye ağlayan muhalefete de bu yakışırdı...Acar Türk basını çorbanın ne çorbası, salatanın ne salatası, tatlının ne tatlısı olduğunu araştırıp da yazamamış.Ona bakarsanız, yemekten çıkan sonucu da yazamamış.Dağ fare doğurduğu için fazla yaygarasını yapamadılar.Açıklama yok.28 Şubat'ta açıklayacaklarmış.Şimdilik bilinen, bunların "" konusunda fikir birliğine vardıkları!Bilmiyorduk, ilk defa duyuyoruz, öğrenmiş olduk.Başka? Başka, sağlığın.Bunun çalışmasının nasıl, ne zaman, hangi biçimde, kimler tarafından hangi zamanlamayla açıklanacağı planlamasının şubat ayı bitmeden yapılması bekleniyormuş...İkinci bir yemek de yenebilirmiş.TBMM içinde de açıklanabilirmiş.Heyecanla bekliyoruz vallahi.

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Bunların masada nasıl oturacakları da uzun süre tartışılmıştı.Biz "deyince akıl ettiler.Böylece, büyük partiyle küçük parti arasında fark kalmamış oldu.Orada ne işi olduğunu merak etiğimiz Demokrat Parti'nin Gültekin Uysal diye bir başkanı, Kılıçdaroğlu'yla eşit...Bu adam şu ittifaka girse ne olacak, bu ittifaka girse ne değişecek?Gözlerimiz Türkiye İşçiPartisi'ni de aramadı değil...Oncağızın günahı nedir?Hatta Emrehan Halıcı dostumuzun Elektronik Parti'si bile çağırılabilirdi...Dolunay Partisi ne yazık ki çağırılamıyor, çünkü kapandı.

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Ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi bir daha sefere kesenin ağzını açsın da şunlara doğru dürüst bir yemek ısmarlasın.Olur mu böyle eşitsizlik yahu? İmamoğlu kalkan ciğeri yiyecek, antrikot yiyecek, bunlara gelince pazı sarma, kereviz...Erdoğan'ı devirmek için çok çalışmaları, yani gıda almaları gerekiyor.Besin değeri yüksek, antioksidanı bol, lifli gıdaları tercih etsinler bari.