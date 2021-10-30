Muhalefetin aday çırpınışları ciddi olmaktan çoktan çıktı...Basın bu komedyayı keyifle köpürtüyor.Etli bir konu. Ucunda ekmek var.bazı çakallar da olaya ayrıbir lezzet katıyorlar.İlhan Kesici bu adaylardan biri oldu.Ali Koç'un adı ne zaman ortaya atılacak diye bekliyorum ama önce Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerekiyor.Bu Özgür Demirtaş'ı da meğerse ne zamandırvarmış, biz uyuyormuşuz...Almanca'ya çevirsen, Freiherr Eisenstein!Avrupa Birliği'nde de iş yapar yani. İlişkilerimizi düzeltir.Ekonomi uzmanıymış, bugüne kadar bütün ekonomi tahminleri yanlış çıkmış ama zarar yok.

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Şimdi başımıza bir de Muhtar Kent çıktı.konuşuluyormuş...Gazozlu meyankökü şırası üretiyordu ama Türkiye'yi de yönetirmiş.diyorlar!Kılıçdaroğlu da bütün muhtarlara birer özel kalem müdürü verecek ya...Haşim Kılıç isminden çabuk vazgeçildi.Murat Karayalçın'ın bile adı geçmiş...Altan Öymen, yüksek ve müthiş zekâsıyla çok daha uygun bir aday değil midir?Zırvalamanın dozunu arttıranlar önce Uğur Şahin ismini yokladılar, şimdi de Aziz Sancar'da karar kılmışa benziyorlar.Özlem Türeci'yi de bekleriz.Öte yandan Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş de cumhurbaşkanı adayı olabilecek milli değerlerimizdir. Bir kere kızlar Atatürkçü... (Benim oyum Mavi Şimşek Meryem'e.)Olmadı Mesut Özil var.Kendi kalemize gol atan çocuk da muhalefetimiz içinbir aday sayılabilirdi...Şenol Güneş de şu anda işsiz, benden hatırlatması.Öp babanın elini, bu arada Faik Öztrak, hatta Akif Hamzaçebi bile bir kenarda sessiz sedasız bekliyorlarmış...O zaman CHP'nin kadrolu genel merkez kedisi Şero'nun ne günahı var?Ahmet Necdet Sezer'i önerdik, üstünde durmadılar.Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bir emekli bürokrat bahtı kara maderini.

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Bu kadar patırtıya ne gerek var efendiler?Joe Biden'a bakacaksın, o kimi işaret ediyorsa onu aday göstereceksin. Bu kadar basit.Hani Fetullah Gülen bile olabilir!Ya da yüzündeya dayazan bir mübarek adam...Bunu okuyacak bir Amerikan kokonası bulursunuz, o size söyler.Nasıl olsa şeyini çıkardınız.Suyunu demedim.

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Tayyip Erdoğan aday, onu herkes biliyor.İkinci aday Muharrem İnce, onu da biliyoruz.Kuantum dünyasının veseyircilerinin adayı... Zaten yeni birtakip filmi de yoldaymış.Kesinleşen üçüncü adayı açıklıyorum:Doğu Perinçek.Vallahi görürsünüz.