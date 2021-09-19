Yeniden dünyaya gelsem şu üç şeyden birini olmak isterdim:Caz piyanisti, sinema yönetmeni ya da arkeolog.Piyanist olamasak, bir "orkestrasındaçalmak da uyardıyani... (Bu bir türoluyor.)Flamenco dedim de, aklıma bir fıkrageldi:Flamenco orkestrası İstanbul'a gelmiş, müzisyenler ellerinde gitarları vb. uçaktan iniyorlar...En son ufak tefek, ince bıyıklı, gözleri fıldır fıldır bir adam inmiş.Elinde bir sopa, sopanın ucunda bir çivi.Gazetecilerin ilgisini çekmiş, sormuşlar:demiş adam.demişler.demiş adam.demişler.demiş adam...

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Arkeoloji, büyülü bir dünyadır.Zengin çocuğu olsaydım, hayatımı kazanmak zorunda kalmasaydım, mutlaka arkeoloji okurdum, büyük bir keyifle kazılara katılırdım, para mara da istemezdim...diyor gazeteler.Üniversitelerin arkeoloji bölümleriYarısı boşmuş.Oysa Türkiye'de şu anda sürmekte olan 400 kadar kazı var.Türkiye bir arkeoloji cenneti.Ama biz Göbeklitepe'yi bulan Profesörin evini soyuyor, televizyon bilgisayar ne varsa sallasırt ediyoruz!Niçin arkeolojiyi seçmiyor öğrenciler?Niçin otuzlu yıllarda pek gözde olan Sümeroloji, Hititoloji gibi uğraşlar şimdi alay konusu?Çünkü gecekondu üniversitelerimiz bilim üretmeye değil, mezunlarına iş sağlamaya odaklı. (Bunlar birer yüksek lisedir.) Hiçbir holdingin biryoktur ki...Arkeoloji okuyan çocuk ya üniversitede kalıp üç otuz paraya asistan olacak (binlerce öğrenci arasından yalnızca biri ya da ikisi), ya gidip taksi şoförlüğü yapacak.YaniTürkiye'de uzmanlık alanı da sınırlı... Ya Eski Yunan-Roma çalışacaksın ya da paleolitik ve neolitik.Ejiptoloji yapamazsın, Mezopotamya hiç yapamazsın, güncel nedenlerle oralarıMaya ve Aztek dünyasına ulaşman da mümkün değil...Türkiye'de kazılmayı bekleyen yüzlercevar daha...Hep merak ederim, Çanakkale'de yüzlerce yıldırolduğu iddia edilen tümülüsü kazmayı hiç kimse akıl edememiştir.Ne yapayım, bu yaşımda ben mi gideyim güneşin altına?Lan oğlum bir kazın, belkiadında bir Türk büyüğü çıkacak...Belki Ağa Memnun'un kılıcını da bulursunuz...Ay yay yay yay yay.