Kılıçdaroğlu tek başına kazanamayacağını biliyor.CHP'nin oylarının öldür Allah yüzde 25'ten yukarı çıkmayacağını da biliyor.İP, SP ve diğer bazı minik partilerle de olacak iş değil bu...Tek umudu HDP desteği.İşte bu yüzden onlarla arasını hoş tutmaya bakıyor.İkide birdeyip durması da bu yüzden.Dostlar, Meral Hanım, Temel Reis falan değil. Onlardemek,demek.Orduyu Suriye, Irak, Libya gibi yerlerden çekecek.PKK/YPG de gemi azıya alacak.Bunun için, tıpkı 15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ'nün yaptığı gibiayağına yatacak.demiş...Ne demek bu?Herhaldedemek değil.Azeri-Ermeni savaşınaönerenler herhalde o konuda dakutup yıldızlığı yapacak değiller.Eee? İran'a mı örnek olacak Mısır'a mı?Yunanistan'la mı sarılıp öpüşecekler?Yoksahayalleri mi kuruyor?Bunun bir tek anlamı var: Kürt halkından söz ediyor.Ayrılmak isteyen Kürt politikacılarına nasıl bir yıldızlık?Onların isteklerini kabul ederek tabii.Artık bilmem hendek kazmak, bilmembilmem özerklik!

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Bu arada bol bol da savuruyor.Gençler iPhone Pro 12 istiyorlar.Aşağısı kurtarmıyor.Hediyesi 18 bin papel.Ne yapacak? Vergisini mi düşürecek, gençlerin cebine para mı koyacak?Bu iş biraz Adalet Partisi'nin 1965 seçimlerinde vaat ettiğibenzedi.Allah bilir Ankara'ya liman da yapar.