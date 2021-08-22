Darbeci paşalar içeri girdiler, bizim laikçi yazarlarda bir telaş, bir üzüntü...Ortada mahkeme kararı olduğu için fazla da konuşamıyorlar, lafı dolandırıyorlar, satır aralarını okumamızı istiyorlar.Bunlar yaşlı başlı insanlarmış, hapishaneye girmelerine gönülleri razı olmuyormuş.rütbeleri mi sökülürmüş, kanun böyle dese de...Erdoğan'ın bunları affetmesi gerekirmiş.Darbeden bu yana yirmi dört yıl geçmiş,neyin hesabı görülüyormuş?Erbakan darbeden sonra dört ay daha oturmuş,istifa etmiş...Zaten hiç de şikâyetçi olmamış.Demek ki bu bir darbe sayılmayabilirmiş!haksız yere birolarak nitelenmiş...daha uygun bir tanım olurmuş herhalde...Oysa adamcağızlar laikliğin korunmasından başka bir şey istememişlermiş...Ellerinden gelsediyecekler, diyemiyorlar.Benzer bir durumla karşılaşacaklarıgünleri bekliyorlar.falan gibi manşetler atacakları günleri...Biraz da, yıllarca askeri vesayete karşı çıkmış Demirel'in 1997 yılında kendini nasıl inkâr ettiğini, orduya nasılgösterdiğini tartışsalar daha iyi olurdu.

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Kendilerine bir tek şey soracağım:Kılıçdaroğlu iktidara gelse de Gürsel Tekin de bizi içeri tıksa, benzer birbizim için de gösterirler mi?Yoksa zil takıp oynarlar mı?Kız milli voleybol takımımızın Ukrayna ile gerçekleştirdiği maç gerçekleştirildi.Maçta kızlarımız bir tek set bile vermeden 3-0 sıfır galibiyeti gerçekleştirdiler.Eda 17, Ebrar 16, Tuğba 10, Zehra 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2, Buse 1 sayı gerçekleştirdi.Bu arada maç sırasında hakemin fenalık geçirmesi gerçekleşti. Hakemin tedavisi gerçekleştirildi.Böylece kızlarımızyapmayı gerçekleştirdiler.Bu akşam da üçüncü maçı İsveç ile gerçekleştirecekler.

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Ben de şimdi soru sormamı gerçekleştiriyorum:Voleybol neyse ne de, güzelim dilimizi katleden bazı futbol anlatıcılarımızın ekrandan uzaklaştırılmaları ne zaman gerçekleştirilir acaba?