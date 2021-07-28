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ENGİN ARDIÇ
Roma mızrağı

Roma mızrağı

28.07.2021, Çarşamba

Bodrum'da yemek yemişler, 22 bin lira hesap gelmiş.
Yedikleri ızgara köfte, salata.
Bazı gazeteler indirim yaptılar, 19 bin 500 diyorlar. Rahatlatıyorlar.
Oysa yemek "adam başı fiks menü 2 bin 500 lira" tutmalıymış...
Buna razılar yani. Bu onlara kazık gelmiyor.
Çünkü yemek sırasında Yıldız Tilbe şarkı söylüyormuş.
Rahmetli Öztürk Serengil İzmir'de bir lokantada yemek yemiş, vahşi bir hesap gelmiş...
Zafer Algöz'ün "Kazık mıydı?" sorusuna şöyle cevap vermiş:
"Kazık bunun yanında kürdan kalır... Bildiğin Roma mızrağı!"
Herkesin gönlü, yiyebileceği kadar geniştir.
Yiyemezsen yan gelir.
Sert buluyorsan... Bizim yaptığımızı yapacaksın, yani, oraya gitmeyeceksin.

***


ÖYLEYSE ÖL SEZAR
Kadınların yaşı sorulmaz ama densiz muhabir sormuş... Ümmühan elli yaşındaymış.
Emekli muhasebe müdürü. Genç emekli.
Hesaptan anladığı kadar tıptan da anlıyormuş.
"Niçin aşı olmuyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap veriyor:
"Ben bu aşıların içinde manyetik frekans olduğunu düşünüyorum."
Düşünceli bir hanım, fizikten de anlıyor.
"Manyetik frekansın" ne olabileceğini ve sıvının içinde nasıl bulunabileceğini artık Muharrem İnce'ye sormalı...
"Bizi robotlaşmaya doğru götürecekler" demiş.
"Bilimkurgu" duygusu kuvvetli.
Ümmühan, sosyal medya tabir edilen çirkeften etkilenip zaten olabileceği kadar robotlaşmış.
Onun kadar "sofistike" olmayan bir vatandaş da "Virüsten ne korkacakmışım, o da benim gibi insan" demişti...
Fakat Ümmühan "çipten" mipten söz etmemiş. İşin kimyasal yanına takılıyor, "Zaten petrol ürünlerinden üretiliyor" demiş.
Demek ki kimyadan da anlıyor.
Acaba coğrafya, astronomi gibi hobileri de var mıdır?
"Siz de dünyanın düz olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu sormamışlar.
Sormaları gerekirdi, kendisini daha iyi tanırdık...
Çünkü ölüm tehlikesi içindedir, her an aramızdan ayrılabilir.
Biz herhalde eşek olduğumuz için iki doz aşı yaptırdık.

***


Allah kabul etsin
"Kemal Bey sağolsun." Deniz Baykal

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