İstanbul Belediyesi bir devrime imza attı.Buna göre, sivrisinekle mücadele cep telefonuna taşınıyormuş...Buna "" denecektir." adında bir "" yapmışlar, uygulama yani. Bunu cebine indireceksin.Hayır, bazı açgözlü CHP'li belediyeciler gibi ceketinin cebine değil, cep telefonuna.İmdi... Uygulamayı indirdin mi, indirdin.Ve de bir sivrisinek gördün.Önce sivrisineğin fotoğrafını çekeceksin.Hep "" çekecek değilsin ya, bu sefer de bunu çek.Lakin buna "" uydurmak zor." deyip de sivrisinek resmi gönderilmez. Hani şöyle kedi yavrusu falan olsa neyse de...En iyisi, sen onu İstanbul Belediyesi'ne göndereceksin.O arada sivrisineğin de uçup kaçmayacağını kabul ve taahhüt eylemesi şart.Diyelim ki rahat durdu...O uygulamada birtakım sinek türleri belirtilmiş, senin resmini çektiğin sinek hangisine benziyorsa onu işaretleyeceksin, yani tıklayacaksın.Gerisini Ekrem'e bırak.Adam cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak için yanıp tutuşuyor, senin sivrisinek problemini mi halledemeyecek?Bugün sivrisinek, yarın enflasyon, öbür gün işsizlik, Allah'ın izniyle.Belediye de o ""dan o sivrisineğin hangi ""da olduğunu görecekmiş.Cümle Fransızca oldu ama sen anlamasan da İBB Sağlık Daire Başkanı anlar.Ekipler süratle o sahaya intikal edecekler...Ve çalışmalar yapılacak...Daire Başkanı öyle diyor, çalışmalar yapılacakmış.Bir tek sivrisineğe ekip gönderen belediye olarak da tarihe geçecekler.Nasıl bir çalışma yapılacak?Ezme çalışması.Vızz.... Vızz.... Çat!Etkisiz hale getirilecek.Belki kendiliğinden teslim olur canım.Yok eğer ilaçlama çalışması yapılacaksa sineğin fotoğrafına ne gerek var?

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Çalışmayı hafife almayalım, aynı zamanda "" çalışmalarını da kapsıyor.Bunun dilimizdeki karşılığı, yumurta tuzağı...Belirlenecek noktalara (herhalde fotoğraflar sayesinde) sivrisinek tuzakları kurulacak, musibetin bu tuzaklara yumurta bırakması sağlanacak ve mini mini o zavallı yavrular daha gün yüzü göremeden imha edileceklermiş...Hiç vicdanları sızlamayacak.Bu mücadelede vatandaşların "" gerektiğini söylüyorlar.Yok öyle belediye zabıtası elinde sineklikle gelsin de şunun beynine bir tane çaksın, sen de olayda aktif rol üstleneceksin.Madem üretimine katkıda bulunuyorsun, imhasına da katıl.İstanbul'da tam 190 bin sivrisinek kaynağı varmış.Bunun da yüzde 80'i insan eliyle oluşturuluyormuş.Hani Ekrem'e oy verenler var ya, işte onlar.