Gazetecileri heyecanlara salan gelişmeler halkın hiç umurunda değil.

Bülent Arınç istifa etmiş.

Nereden istifa etmiş?

Yüksek İstişare Kurulu'ndan.

Böyle bir kurul varmış...

Ne yaptığını, ne işe yaradığını bilen yok.

Devlet meselelerini tartışıyormuş.

Gün olur, artık tartışmayıverir! Bu memlekette eskiden bir de başbakan vardı, şimdi nerede?

Bülent Arınç Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa etseydi halkın daha çok ilgisini çekerdi...

Şimdi uzun uzun tartışıyorlar: AK Parti'den de istifa eder mi?

Ali Babacan istifa etti de boyu mu uzadı? Tam tersine, toplumdaki "gerçek ağırlığını" gördü. Ahmet Davutoğlu herhangi bir varlık mı gösterdi? Bu insanlar ancak memur gazetelerinde kendilerine küçük yerler bulabiliyorlar, o da gazeteciler bunlara bayıldıklarından değil, iktidara az da olsa bir zarar verebilme gayretinden...

Bülent Arınç istifa etse ne olur, etmese ne olur?

Arkadaşlara yazı konusu çıkar.

Amigolar onu "Abdullah Gül'ün yanına çekmeye" sıvanırlar. (Yoksa Temel Reis'e mi gider?)

Böylece "AK Parti dağılıyor, bu sefer tamam, Joe Biden'a selam" yazıları da yazılır.

Budur.

Halkın birinci derdi koronavirüs, ikinci derdi ekonomik sıkıntı.

Başakşehir de kimsenin umurunda değildir.

Seçime de daha iki buçuk yıl var.

Bunun erkeni de yok, geçi de yok.

Hadi dağılın.

***

Katilimiz kanunlara saygılıdır



Kadın katillerine karşı kanun çıkacakmış.

Türk Ceza Kanunu'nu takmayan katil, bu kanundan çok korkacak.

Ve de kadın öldürmekten hemen vazgeçecek, çalışmalarını erkekler üzerinde yoğunlaştıracak.

Cihangir buna samimi olarak inanıyor...

Hayatında eline gazete almamış cani ruhlu yaratıklara "öldürmeyin" dedikleri zaman bu işin şıp diye biteceğini sanıyor bazı arkadaşlar.

Harıl harıl bizim yazılarımızı okusalardı, eh, belki iyi kötü bir etkimiz olurdu.

Öbür türlü, kendimiz yazarız, katil olmayan vatandaşlar da dinlerler ve kafalarını sallarlar.

"Maske takılmıyor" yazılarını en çok maske takanların okudukları gibi...

Derdinizi, ayıp olur diye "mavi yakalılar" deyip geçtiğiniz lumpenproletaryaya anlatabiliyor musunuz?

***

Askere mi gidiyor?



"Bir canım var, memleketime, vatanıma, bayrağıma feda olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu