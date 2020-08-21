İmamoğlu "" daha bir yılda fos çıkınca şimdi "" sesleri yükselmeye başlamış...Arkasından Tunç Soyer de gelecektir.Aman yaşı 83 olmuş Yılmaz Büyükerşen'i de unutmasınlar...Sıra belki eli ayağı tutmayan Deniz Baykal'a bile gelir bu gidişle.Hiç kimse ama hiç kimse "" demiyor, diyemiyor.Muharrem İnce bile "" diyor, yani "" demek istiyor.Yavaş yavaş "" sesleri de yükselmeye başladı.Çünkü Abdullah Gül'ün adaylığına çok kişinin su koyuvereceğini gördüler.Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu deseler büsbütün madara olacaklar.Hadi bakalım, Temel Karamollaoğlu'nu da bekliyoruz.Bendeniz bir öneride bulunayım: Her ne hikmetse birdenbire Erdoğan'ı desteklemeye koyulmuş sonra gene her ne hikmetse desteğini çekivermiş Doğu Perinçek'i de düşünsünler...Aslında kafa yormalarına hiç gerek yok.Muhalefetin başkan adayının kim olacağına Joe Biden karar verir.İnanmıyorlarsa Ünal Çeviköz'e sorsunlar.

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Hep kişiler üzerinde tartışılıyor ama hiç "" üzerinde tartışan yok.Muhalefet seçmene ne vaat ediyor?Anayasa değişikliği, parlamenter sisteme dönüş.Tövbe, "" parlamenter sisteme...Nedir bu? Bilen yok.Parlamenter sistem nasıl güçlendirilir?Kendileri de bilmiyorlar.Amaç seçim barajını düşürmekse, düşük baraj irili ufaklı birçok partiyi meclise sokmakla parlamenter sistemi güçlendirmez, tam tersine zayıflatır.Bunlar geniş bir koalisyon... Faşistle şeriatçının, Kürtçü'yle Kemalist'in, sosyalistle liberalin ortak noktaları olan "" birleşerek kol kola girdikleri "" bir koalisyon...Parlamenter sistemde koalisyon, güçlü değil zayıf sistem demektir.Peki, bunlar halkın tek derdinin sistem olduğunu mu sanıyorlar?Yatırım programı? Yok.Erdoğan'ın var ama, köprüden otoyola, tank fabrikasından uçak fabrikasına...Adım adım da uyguluyor.Koalisyonun ekonomi programı var, Ali Babacan IMF'den borç alacakmış. Bu.Eğitim programı İmam-Hatip okullarını tırpanlamak.Hem sağa açılacaklar hem "" yapacaklar, öyle mi?Daha nereye açılıp nereye kapandıklarının farkında değiller.Ciddiye alınacak bir yanları var mı?Olmalı ki Joe Biden alıyor.Hiç üzülmesinler, Biden onlara bir de yol çizer nasıl olsa...İnanmıyorlarsa Ünal Çeviköz'e sorsunlar.