Üç yıl öncesinden "" oynayanlara yeni bir emzik bulundu: İlk aday Gandalf." büyücüsü... Eh, Türkiye de orta halli bir ülke zaten...Z kuşağının adayıymış." diyor. (Bubir hareketmiş.)Asıl adı SerdarSavaş, fakat "" olarak tanınıyormuş." demiş. (Bir de "" vardı Recep İvedik filminde, yoga hocası... İçinizdeki kötülükleri salın, diyordu... Recep de salmıştı...)Fakat "" demeyi de ihmal etmemiş.Atatürkçü Gandalf otuz beş yıldır "" diye düşünüyormuş, en sonunda iş başa düşmüş...Ülke sorunlarıyla tutku derecesinde ilgiliymiş.YKS sınavı yapılmasın diye çok uğraşmış, sonuç alamayınca işin başa düştüğünü görmüş ve aday olmaya karar vermiş.Fakat şunu da söylüyor: "Haa, iş anlaşıldı, arkadaşın derdi televizyonaçıkmak.Ben o işi on sene yaptım sevgili Gandalf, mutluluk getirmiyor. Külfeti nimetinden daha fazla.Gandalf'a rakip olarak, Dolunay Partisi'nin başkanı Sayın Serdar Okuyucu'yu öneriyorum. İki Serdar karşı karşıya...İktidara oynadığını söylüyordu. Gerçi partisi faaliyetine son verdi ama daha iyi, artık bağımsız sayılır.Gandalf Z kuşağının temsilcisi ama tam altmış yaşında.Her kesimden destek alıyormuş. Binlerce destek varmış.Bu yoğun ilgiden çok mutluymuş.Silkele Gandalf, düşecekler.Bir de Gandhi vardı, ondan hayır gelmeyince umutlar Gandalf'a döndü.

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Z kuşağını ayrıştırmayalım, aynı potaya sokmayalım, stereotipleştirmeyelim, arkadaşlar kızıyorlar.İçlerinde ne ilginç, çizgi dışı tipler var: Betül adında bir kız, üç yaşındaki yeğenine zorla sigara içirip bunu sosyal medyada yayınlayınca yakalandı. Betül on yedi yaşında.Betül oyunu elbette Gandalf'a verecektir.Bu muhalefete daha yamuk kahraman yok mu yahu, şöyle Yarasa Adam, Karınca Adam, Örümcek Adam falan?Bir de Kedi Kadın var ama neme lazım, sonra yanlış anlaşılır...