Suya bir taş attım, dalgası çember çember yayıldı. Mahmut Övür kardeşimle Güneri Cıvaoğlu ağabeyim de büyük katkıda bulundular, sağolsunlar.Bu suretle solun en akıllı adamı İrfan Uçar'ı dafırsatını bulduk. Ne büyük bir kayıp olduğunu hatırladık.Konu, hep olageldiği gibi, solun aymazlığı.Gaflet.Türk solu, tarihte ilk defaçıkmıştı, meclise on beş milletvekili sokmuştu... Senatoda senatörü bile vardı. Bu da bir devrimdi.İstihbarat örgütleri rahat bıraksalardı parlamento sistemi içinde gelişecekti...İktidara mı gelecekti? Elbette hayır. Ama ülkede güçlü bir sol muhalefet oluşacaktı. Muhalefet, kendine sol süsü veren CHP bürokratlarının eline kalmayacaktı.Bırakmadılar. Solu sokağa döküp çanına ot tıkadılar.Ama sosyalist parti deelinden çıkıpeline geçmişti... Bu dader gibi bir çağrıydı. Bunu kimse göz önünde tutmuyor.Gençlik, her biri kendini birer Ernesto Che Guevara sanan dengesiz çocukların ardına düştü.Sol bugün de bir durum değerlendirmesi yapıp kendi hatalarını görmekten acizdir.Gerek 1971 gerekse 1980 olayları için halayanılgısı içindedir.Gele gele geldiği nokta da Kürt ayrılıkçılığına hizmettir.O zaman da, Mehmet Maçoğlu'nun koronaya yakalanmasından öte bir haber değeri taşımıyor.

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Ergenekon davasında FETÖ'nün nasıl adi bir manipülasyon yaptığı su yüzüne çıkınca, ülkede sankigibi bir hava yaratıldı.Al sana bir büyük yanılgı daha...Bunu faşistler körüklüyorlar, demokratlar da yutuyorlar.Kontrgerilla sapasağlam ayaktadır.Yalnızcayatmış beklemektedir.Bu ne biçim bir ülkedir, bunlar ne bizim hükümetlerdi ki, iki büyük suikast girişiminin hesabını soramadılar... Sormak şöyle dursun, üstüne bile gidemediler...Ecevit'i 1977 yılında, Çiğli Havaalanı'nda öldürmek istediler.Özal'ı da, 1988'de, partisinin kongresinde...İkisi de kontrgerillanın gücünü anladı ve sustu. Başa çıkamayacağını görünce konuyu kapatmayı tercih etti.Uğur Mumcu'yu da kontrgerilla öldürdü. İslamcılar'ın yaptığını sanan birçok ahmak solcu var. Örgütün de istediği buydu zaten.Bugün, Amerikan politikalarına çok dahabiçimde karşı çıkan bir başkanımız vardır.Şimdilikdiye bir propaganda mekanizmasınıçalıştırıyorlar.havası yaratarak sonuçalmaya çalışıyorlar. Bunu on sekizyıldır yapıyorlar.Bu sefer de sökmeyeceğini anladıkları andadeneyebilirler.Ahmak solcular dadiye sevinirler!Ahmaklık mı, namussuzluk mu, tam da niteleyebilmiş değilim.