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ENGİN ARDIÇ
Lumpen boş durmuyor

Lumpen boş durmuyor

30.03.2020, Pazartesi
İstanbul... Şehirlerarası seyahat yasağı başlamadan önce son kalkacak otobüslerde 90 liralık bilete 280 lira, 150 liralık bilete 400 lira istendi...
Olayın geçtiği yerin adı Demokrasi Otogarı.
"Koronavirüse iyi geliyor" diye satılan saf alkolden 44 kişi öldü, 46 satıcı gözaltına alındı, 10'u tutuklandı...

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İstanbul... Yasağı delen bir kahvehanede "bilgisayar sanal tombala" oynatan 9 kişi yakalandı... Kahve mühürlendi...
Bursa'da yasağı delen bir pavyona yapılan baskında 20 kişi gözaltına alındı... Konsomatrisler Ahlak Büro Amirliği'ne teslim edildi...
Gaziantep'te uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan dokuz aydır hapiste bulunan Mehmet'in eşi Buket, eşinden ayrılmaya karar verdiği ve başka bir şehire tayinini istediği için kayınpederi Mahmut tarafından altı yerinden bıçaklandı...
Adana'da Eray, dokuz yıl önce yediği tokadın hesabını, tokadı atmış olan Hakan'dan sormaya çalışırken, sokak ortasında motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti... Eray'ın arkadaşı Emin de Hakan'ın kardeşi Ayhan'ı öldürdü...
Rize'de bir caddede yürüyen Hatice, boşandığı eski eşi Ali Rıza tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü...
Aydın'da Zeki, boşanmış olduğu Neşe ile oğlu Furkan'ı av tüfeğiyle öldürdü...
Bursa'da engelli Hayati, güvenli olduğunu düşünerek tekerlekli sandalyesini evinin karşısında bulunan bir işyerinin bahçesine bıraktı... Kimliği belirsiz bir kişi sandalyeyi kaparak uzaklaştı... Hayati polise başvurdu... Hırsızı yakalamak için "çalışma başlatıldı"... Hırsızın yakalanması "gerçekleştirilecek"...
Çorum'da, içtiği sigaranın dumanını marketin içine üfleyen İbrahim, kendisini uyaran Mehmet'i takip ederek bacağından bıçakladı...
İstanbul Beylikdüzü (İstanbul sayılıyor)... Bir sitenin içinde maske satışı yapan işyerinde çatışma yaşandı... Tartışma büyüyünce taraflar tabancalarını ateşledi... Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı... Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi...

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Lumpenproletarya kendi özel gündemini izliyor.
Memlekette kıyamet kopsa umursamıyor.
Konuya eğildiğinde de "virüsle cinsel ilişkiye gireceğini" ve bu suretle onu altedeceğini söyleyenler bunlardır.
Birçok insan ölecek ama bunlar kalacaklardır.
Bunlar "seçmen" de olmuşlardır ve olacaklardır.
Bunlar da bizim gibi "vatandaş"... Eşit haklarımız var.
Ama hepsi de, nikahsız yaşadığı iki ayrı eşini öldüren Sefer Amca gibi ünlü olamıyor (biri amcasının kızıydı)...
"Öldürdüm" dememiş, "benim tarafımdan ölmüş oldular, kader olarak" demiş ve iki koluyla zafer işareti yaparak televizyon stüdyosunu terketmişti.
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