Fransızca yazılışı elbette "" şeklindedir, "" diye tercüme edebiliriz.Tahmin ettiniz, konumuz Rahşan Ecevit. Sanal mizah dergisi Zaytung, "" diye soruyor, doğru tahmin etmişler, kimselere bırakmam.Bir cumhuriyet kızı ve cumhuriyetle yaşıt Rahşan Hanım'ın ne büyük bir kadın olduğunu çarşaf çarşaf okuduk. Bu arada "" şeklinde magazin zevzeklikleri de izledik.Bir zamanlar "diye yazılar yazanlar, şimdi merhumeyegüzellemeler düzmekten utanmayacaklardır.Kılıçdaroğlu onun "söylemiş...Böyle bir politika dehasının nasıl olup da kocasını iktidara getiremediğini, gelir gibi olduğu iktidarda tutamadığını merak ederim.Kime nasıl örnek olacaktır? Örneğin bir politikacı hanımı, eşine "" mu diyecektir?Yoksa "" diye sosyoloji dersimi verecektir?" diye uyaracak mıdır?Günümüzde hangi politikacı merhum Bülent Ecevit kadar yeteneksiz ve beceriksizdir ki hanım güdümüne ihtiyaç duysun? Kılıçdaroğlu bile Selvi Hanım'ı dinlemiyor.Sanal basın, bunu da yazın.

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"Ecevit'siz Ecevit partisinin" genel başkanı Önder Aksakal, Rahşan Hanım'ın da eşinin yanına gömülmesini istemiş.

İyi fikir, fakat yetmez.

İşi büyütün, adını da "Mezarkent" koyun.

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Kediyi alacak eşek



Bir Rus çakalı, kedisini Internet üzerinden 20 milyon rubleye (320 bin dolar) satışa çıkarmış...

Kedi "şifacı kediymiş", hayatla ilgili sorunları çözmeye yardımcı oluyormuş, üstelik "tavsiyeler" de veriyormuş.

Belki kedi bu parayı bastıracak enayiye "akıllı ol oğlum, akıllı" şeklinde bir tavsiyede de bulunacaktır...

Ona bakarsanız birtakım insanlar "olmayan Asgardia devletinin" vatandaşlığına da senede 500 dolar aidat ödüyorlar.

Ne demişti Einstein? "İki şey sonsuz ve sınırsızdır, biri evren, öteki de insanların aptallığı..."

Dedim de, gene Internet'ten ayrı bir skandal:

Einstein'ın resmini bir hanımlar grubuna gösterdiler, "kim bu adam" diye sordular...

Birinci hanım "Hazret-i Hüseyin" dedi.

İkinci hanım "Nejat Uygur" dedi.

Üçüncü hanım "kayıp mı olmuş bu adam" diye sordu.

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Aşk mevsimi



"Martın sonunda baharı getirdik."

Kemal Kılıçdaroğlu