Ekrem Kızıltaş

Esas karar milletimizin

Belediyelerden hortumladıkları paralarla ana muhalefet partisini ele geçirme çabaları Mahkeme'nin Mutlak Butlan kararı ile akamete uğrayanların kurduğu Yeni Parti ile CHP arasındaki çekişme artarak sürüyor.

Yeni partililerin baba ocağı CHP'nin içini boşaltma girişimlerinin, mirasçı olmaları ile bir ilgisi olabilir. Ancak, mahkemelere intikal eden yağma ve benzeri iddialar, hoş değil.

CHP'den ayrılıp Yeni Parti'yi kuran 91 milletvekilinin haklarında fezleke olmayan 80'i Parti Meclisi üyesi. Yeni gelecekler açısından sıkıntı oluşturan bu durum ve süren duruşmalardaki gelişmelerle bir süre sonra Yeni Parti'den CHP'ye dönüşlerin yaşanacağına kesin gözüyle bakanlar var.

Kopuşlar sebebiyle ana muhalefet ünvanını kaybeden CHP'de neler olacağı, Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi derleyip toparlamayı başarıp başaramayacağı, bundan sonrası ile ilgili merak edilenler arasında.

Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan başkanlar, yerel seçimde CHP'yi tarihi bir zirveye taşıdığını iddia eden Özgür Özel'in handikaplarından. İtirafçı başkanların, adaylık için ödedikleri bedellerin, TBMM'de oylanmayı bekleyen fezlekelerde yerini alması da Yeni Parti'nin imajı açısından ciddi bir problem.

Artık ana muhalefet partisi olan Yeni Parti'nin bildik CHP refleksleri ile hareket etmeyi sürdürerek, ülkemizi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmelere yabancı kalma tavrını sürdürmesi, olup bitenlerin belki de en dikkat çekici tarafı.

CHP'li belediyelerin hizmetle değil daha çok rüşvet, irtikap ve yolsuzluk gibi konularla anılması, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle CHP'de 'arınma' sürecini başlatmasına sebep oldu, malum.

Süren yargılamalarda ortaya çıkan ve CHP'lilere bile 'bu kadarı da olmaz' dedirten vahim tablolara rağmen dava dosyalarının boş, yargılamaların siyasi olduğu şeklindeki anlamsız iddiaları tekrarlayıp duran Özgür Özel ve ekibi ise belli ki zamana oynuyor.

Genel seçime kadar mahkemelerden kesin kararların çıkmayacağını ümit ediyorlar. Fezlekesi olan vekillerin ve tutuklu bazı başkanların dokunulmazlık kazanabilmesi, öncelikli hedefleri.

Diploması olmayan ve yargılaması sürdükçe kalan cilaları da dökülen tutuklu İmamoğlu'nun adaylık şansı olmayınca, kimin aday gösterileceği, Yeni Parti çevresinin en önemli gündemi.

CHP ve Yeni Parti arasındaki tercihi konusunda renk vermemeye çabalayan Mansur Yavaş'ın mı yoksa Özgür Özel'in mi aday gösterileceği, tartışmanın odak noktası.

Rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terörle iş birliği konularında mahkemelerin verecekleri karar, çok önemli.

Ama asıl önemli olan, hizmet yerine algı üreterek belediyeleri yağmalayanların odağı haline gelen partinin her biri kifayetsiz muhteris de olan adayları hakkında milletimizin ne karar vereceği… Aynı delikten kaç defa sokulduğumuz, ayrı mesele. Ancak, bir kez daha sokulmayız inşallah!..