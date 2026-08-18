İkircikli olmak!..

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın belirttiğine göre hazırlıkları iki yıl sekiz ay süren Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı sindirme sıkıntısı çekenler çok.

Bölge ile ilgili hesaplarının ciddi şekilde bozulacağını fark eden dış mihrakların hazımsızlığı normal. Mekke Anlaşması'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la sınırlı kalmayacağını ve orta ve uzun vadede daha da genişleyeceğini onlar da biliyor.

Aslında 'anormal' olsa da muhtemelen ekmeklerini kaybetme korkusu çeken dış mihrakların içimizdeki uzantılarının sıkıntıları da anlaşılabilir.

Söz konusu anlaşmanın ilerideki daha geniş kapsamlı iş birliklerinin ilk adımı olduğunu bildikleri halde, siyasi sebeplerle ikircikli davrananları anlamak, konunun zor taraflarından.

Mekke Anlaşması konusuna ikircikli baktıkları açık olanlardan bazılarının başlıca bahanesi olan 'anlaşmanın İran'a karşı yapıldığı' iddiasının karşılığının olmadığı çok net oysa.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, 'Müslüman ülkelerin birlikte hareket ederek dışarıdan gelen tehditlere doğrudan karşı koyabilecekleri' mesajı ve Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, Mekke Anlaşması'nın, 'bölge ülkelerinin ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenlik sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu' söylemesi, İran'ın bakışını özetliyor.

Herhangi bir şekilde adı anılmasa da, Mekke Anlaşması'nın ağırlıklı sebeplerinden birisi olduğu bilinen İsrail'in hazımsızlığı şaşırtıcı değil.

Daha evvel 'Ölümcül Anlaşma' başlığını kullanan Jerusalem Post'un, 'bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirirken küresel dengeleri tamamen değiştireceğini' vurguladığı anlaşma sebebiyle terör devleti İsrail'i yönetenler ciddi telaşta.

Batılı ülkeleri ve ABD'yi hep yanında bulabilmenin rahatlığıyla sürekli etrafa saldıran İsrail açısından nelerin değiştiğini tespit için erken. Ancak İsrail'in melanetlerini sahiplenme konusunda birçok Avrupa ülkesinden sonra ABD'nin de tavır değişikliğine gittiğine dair emareler çok.

Siyonist lobi sayesinde arkalarında görmeye alıştıkları ABD'yi yöneten Trump'ın anlaşmaya dair açıklaması, İsrail'deki telaşın sebeplerinden.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump'ın, 'Bu gelişme, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini çok daha anlamlı bir şekilde savunabileceğini gösteriyor' şeklindeki sözleri, İsrail'in alıştığı ezberlerin bozulması demek.

Mekke Anlaşması'nı ABD'nin istediği şeklindeki kof iddia sahiplerine 2016'dan sonra bölgemizde yaşanan gelişmeleri hatırlatmak yeterli.

Bütün tehditlerine rağmen ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği teröristana engel oluşumuz bile komplekse kapılmamamız gerektiğine dair yeterli bir gerekçe...

İkircikli olmaya gerek yok!..