Mukayese...

Geçtiğimiz Cuma günü, A Haber Şehrin Ekonomisi Buluşmalarının 11.'sinde, Asrın Felaketi'ne maruz kalan diğer şehirlerimiz gibi Kahramanmaraş'ın da artık ayağa kalktığı ve eskisinden daha iyi olacağına dair müjdeleri dinlerken şükretmemek mümkün değildi.

Devletin koordinasyonu ile yürütülen konut, altyapı, sağlık, ulaşım ve kentsel dönüşüm yatırımları ile ekonomik hayatın yeniden canlandığını kaydeden Belediye Başkanı Fırat Görgel'in, kurdukları Güneş Enerjisi Santrali ile ihtiyaçlarının yüzde 60'ını karşıladıkları, asfalt üretimi ve elektrikli otobüs yatırımlarıyla hizmet kalitesini artırdıkları ve benzeri açıklamaları, konserler ve heykel gibi yatırımlara (!) ağırlık veren CHP'li belediyelerle AK Partili belediyeler arasındaki temel farka vurguydu.

Belediye Başkanı Görgel, TUSAŞ'ın kentteki savunma sanayisi yatırımı ile yeni bir dönemin kapısını aralayan Kahramanmaraş'ın sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında Orta Doğu'nun önemli üretim merkezlerinden biri olma potansiyelini belirterek, bundan sonra yaşanacak gelişmelere ışık tuttu.

Üç yıl dolmadan 455 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Milletvekili Kirişci, sağlık, eğitim, tarım, ticaret ve ekonomide deprem öncesinden daha güçlü bir noktaya ulaşılan Kahramanmaraş'ta nüfusun deprem öncesi seviyede olmasının kalıcı göç yaşanmadığını gösterdiği tespiti ile, şehrin temel bir özelliğini hatırlattı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' unvanına sahip Kahramanmaraş'ın, üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla ayağa kalkmayı başardığını vurgulayan Vali Mükerrem Ünlüer, aktardığı rakamlarla, şehrin öneminin altını çizdi.

Türkiye'nin iplik üretiminin yüzde 27'sini, metal mutfak eşyalarının yüzde 70'ini, kağıt üretiminin yüzde 20'sini, çimento üretiminin yüzde 10'unu karşılayan Kahramanmaraş'ta 500 firmanın ihracatının geçen yıl yüzde 13 artışla 1 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirten Vali Ünlüer, deprem sonrası başlanan 84 bin 436 bağımsız birimden 73 bin 956'sının tamamlandığını ve organize sanayi bölgelerindeki yeni yatırımlarla 42 bin istihdam hedeflendiğini belirtti.

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan'ın katıldıkları 'Üreten Şehir Kahramanmaraş' konulu panelde turizm, tarım, ihracat imkan ve fırsatları yanında iş dünyasının beklentileri konuşuldu.

Yazı daha çok haberi andırdı, tamam. Ancak, üç yıl önce neredeyse yerle bir olmuş Kahramanmaraş'ta yaşananların heyecanını paylaşmak da gerekli.

Sadece Kahramanmaraş'ta yaşanan gelişmeler bile hizmeti temel esas alan Cumhurbaşkanımız ve ekibi ile kendilerini mukayeseye cüret edebilen CHP zihniyeti arasındaki farkı anlamak için yeterli…

AK Partili belediyeler hizmette; CHP'li belediyeler ise yolsuzlukta birbirleriyle yarıştıkları için, mukayese zaten anlamsız…