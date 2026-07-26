Yardım etmemiş, ‘ettirmişler’...

Arkadaşlarına çaylarını veren İhsan:

- Dikkatimi çekti. Bugün hepiniz biraz geç kaldınız. Esenköy ile Armutlu arasında yapımı biten yolu denemek istediniz herhalde. Yanılıyor muyum?.. Selim, gülerek:

- İtiraf ediyorum. Ben biraz dolaşmayı göze alarak, tünelleri, viyadükleri ve muhteşem çevre düzenlemesi ile yeni yolu rahatça izlemek istediğim için biraz geç kaldım. Mustafa Ağabey benimleydi. Mehmet ve Remzi ağabeyler de aynı sebeple geç kaldılar sanırım… İhsan, gülerek:

- Melih Bey de geldi nihayet. Herhalde o da yeni yolu görmek istemiştir… Selam vererek arkadaşlarının yanına oturan Melih Bey:

- Belli ki yeni yoldan bahsediyorsunuz. Ülkemizin her tarafını birbirine bağlayan muhteşem yollardan sonra yıllardır hasretle beklenen bu yolun da açılması, sevindirici. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'yı Çınarcık üzerinden Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan 45 kilometrelik yolun Esenköy kesiminde 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşağın yapıldığını belirtti. Yalova-Armutlu arasını 60 dakikadan 30 dakikaya düşüren yol ile zaman ve yakıt olarak yıllık 260 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon emisyonunun yılda 900 ton azalacağını da ekledi. Hepimize hayırlı olsun…

Selim:

Bağış Yapmayıp, yaptıranlar!..

- Melih Ağabey, deprem günlerinde ağızlarından Ahbap'tan başka laf çıkmayan ve insanları Kızılay, AFAD ya da başka düzgün çalışan kuruluşlar yerine Ahbap'a bağış için yönlendirmeye çalışanların pişman olmaları, güzel. Ama sadece pişmanlıkları yeterli mi?..

- Tabii ki değil. Ancak, eğer akçalı ilişkileri yoksa yani Ahbap reklamı yaparken bir yandan yolsuzluklarına ortak olmadılarsa, yapabilecek başka şey de yok. Utanma duyguları varsa utançları yeter deyip, geçebiliriz. Vaktiyle insanları Ahbap'a bağış yapmaya yönlendirenlerin çoğunun bu kuruluşa yardım yapmış olamayacakları, çünkü zaten yardım yapma huylarının olmadığı, bilinen bir şey. Ahbap reklamı yapanların çoğunun, ifadelerinde Haluk Levent'in ne olduğunu bildikleri için Ahbap'a bağış yapmadıklarını söylemeleri, bunun ispatı… Selim, gülerek araya girdi:

- Ahbap sebebi ile ifadeye çağrılan Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan ve Özlem Gürses gibileri, bağış yapmamış ama yaptırmışlar. Bu, Ramazan'da oruç tutmayanları azarlayan, ancak kendisi de tutmayan birinin, 'bu ne iş?' sorusuna verdiği 'biz oruç tutmuyor, tutturuyoruz' cevabını hatırlatıyor…

- Aynen öyle. Deprem günlerinde 'Devlet yok, Ahbap var' ve benzeri sloganlarla insanların bu kuruluşa bağış yapmasını sağlayanların, 'Haluk Levent'in ne mal olduğunu bildiğimiz için yardım etmedik' demeleri, ibretlik. Umarız ki bu güruhun çağrısına uyarak Ahbap'a değişik miktarlarda bağış yapan bazı ünlü isimler ve özellikle de saf niyetlerle akıntıya kapılan insanımız, bunların ne kadar omurgasız olduğunu fark etmişlerdir. Bundan sonra bu tür oyunlara gelmeyeceklerini ummak bile teselli… Mehmet:

- Anlattıklarınızdan hareketle, başkalarının Ahbap'a bağış yapması için çağrıda bulundukları halde kendilerinin yapmadıklarını söyleyenlerin, Ahbap vesilesiyle yapılan yolsuzluklara katılıp katılmadıklarının tespiti de önemli. Bu güruhun ne mal olduklarını bildikleri birinin yönettiği bir kuruluş için bağış talebinde bulunmaları, hiç hayra alamet değil...

- Haklısınız, bu ihtimal de söz konusu. Umarız ki soruşturma sürecinde bunlar da ortaya çıkar ve yanıldık diyenlerin başka şekillerde ilgileri olup olmadığı anlaşılır… Mustafa:

Parti yeni, zihniyet eski…

- Beklenen oldu ve Özgür Özel ve beraberindekiler, nihayet Yeni Parti'yi kurdular. Durumu nasıl görüyorsunuz?..

- Özel ve arkadaşları, mecbur oldukları bir yola girdiler. Belediyelerden hortumladıkları paralarla CHP'yi satın alma girişimleri yargı tarafından engellenip, tekrar ele geçirme ihtimalleri de ortadan kalkınca yapmaları gereken şey yeni bir parti kurmaktı. Başta Özgür Özel olmak üzere Yeni Parti için CHP'den ayrılan isimlerin birçoğu, milletvekili dokunulmazlığını kaybettikleri anda kodese gireceklerinin farkındalar çünkü… Remzi:

- Parti yeni olsa da zihniyet eski yani. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini milletvekili adayı göstermeyeceğini bildikleri için parti kurmak zorunda kaldılar mı diyeceğiz?..

- Başka sebepler de vardır muhtemelen. Ama bana sorarsanız esas sebep, yargının elinde biriken ve bundan sonra çıkacak yeni dosyalar sebebiyle başlarına neler geleceğini bilmeleri. Kılıçdaroğlu yönetiminin partiden ihraçları için düğmeye bastığı isimler başta olmak üzere yeni kurulan partide olacağı söylenen birçok isimle alakalı ayyuka çıkmış iddialar var. Bunlardan birçoğu da etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen tutuklu belediye başkanlarının ifadeleri ile tespit edilmiş durumda. Kaçabilecekleri başka bir yer yok yani... Mehmet:

- Yaşananlara bakınca kanunlarımızın ülkeyi ve milletimizi koruma açısından eksikleri olduğunu düşünmemek mümkün değil. Rüşvet, yolsuzluk ve benzeri işlere bulaşmış insanların yargının takibini erteleyebilme ümidiyle siyasete sarılmaları, tuhaf…

- Bu doğru. Ama asıl tuhaf olan neler olup bittiğini iyi bilen CHP kitlesinin tepkisizliği. Lafa gelince en vatansever, en dürüst olduklarını söyleyenlerin, artık inkar edilmesi mümkün olmayan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk olaylarını hala görmezden gelmeleri, ibretlik… Mustafa:

- Geleceğe yönelik siyasi hesapları sebebiyle neler olup bittiğini iyi bildikleri halde sessiz kalanlara ne demeli peki? Siyaseten CHP'ye uzak gözükseler de muhtemelen bu kirli yapıyla kurdukları akçalı bağlar sebebiyle sessiz kalmak mecburiyetinde kalanlar da var ve bu daha vahim bence… Araya giren İhsan:

- Konunun en rahatsız edici tarafı Mustafa'nın hatırlattığı bu husus. Lafa gelince mangalda kül bırakmadıkları halde başta İmamoğlu olmak üzere CHP'deki yolsuzluklar sebebiyle dut yemiş bülbüle dönenler var. Bunların paçalarından yakalandıkları için sessiz kalıyor olmaları ihtimali hakikaten çok rahatsız edici…

- Yine de hüsnü zanda bulunalım ve sadece siyasi hesaplarla böyle yaptıklarını düşünelim diyeceğim, ama durum maalesef böyle değil. Geçmişte Altılı Masa ile başlayan ve 2024 mahalli seçiminde AK Parti'ye kaybettirme motivasyonu ile kurulan bazı kirli bağlantılar söz konusu. Bu durumda kısmen siyasi hesapların devrede olduğunu düşünsek de İmamoğlu ile kurulanlar başta olmak üzere akçalı irtibatlar olma ihtimali oldukça yüksek… Selim:

- İmamoğlu sadece Özgür Özel ve başka bazı CHP'lileri değil, başkalarını da paçalarından yakalamış demek istiyorsunuz herhalde?..

- Aynen öyle. İsmi lazım değil bazı partilerin ve yine ismi gerekmeyen bazı yayın organlarının davranışları, bu kanaati doğruluyor. Doğrudan fonlanan ve talep edileni yapmaya mecbur yayın organları, zaten malum. Ama olup bitenler karşısında sessiz kalması düşünülemeyecek olanların tutumu, ürkütücü... Mustafa:

- Yeni kurulan partinin geleceği konusunda neler söylenebilir?..

- Bilinmez. Ancak meşhur 'evdeki hesap pazara uymaz' sözünü unutmamak gerek. Yeni partiye belediye başkanlarını almayışları, dikkat çekici. Oysa Özgür Özel'in temel tezlerinden birisi mahalli seçimlerde kazandığı başarı idi. Şimdi başkanlar beklesin demek, hukukla başı dertte olanları ve yakında başları derde girecek olanları ayıklayıp, temiz bir parti görüntüsü vermek için belki. Ancak, Yeni Parti'ye giden yolların asıl malzemesinin rüşvet, irtikap ve yolsuzluk olduğunu bilmeyen yok… Remzi:

- Fonlananı ve bir şekilde mecbur kalanı ile Özgür Özel yandaşı medya kuruluşlarının estirdiği havanın devam etmeme ihtimali yüksek, diyebilir miyiz?..

- Bu arada halen sürmekte olan yolsuzluk davaları ile ilgili gelişmeler de belirleyici olacaktır. Siyasi şizofrenleri de dahil olmak üzere CHP'lilerin bile: 'Bu kadarı da olmaz!' diyebilmeleri ihtimalini göz ardı etmemek gerek… İhsan:

- Ümit iyi bir şeydir. Evet, CHP ve yeni kurulacak parti ile ilgili ne diyeceğimizi bilmediğimiz için hepimizi sevindiren yeni yolumuzun hayırlı uğurlu olması duası ile sohbetimizi bitirelim…

- Amin…