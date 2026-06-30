Söylemek yetmez!..

Rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan CHP'li Antalya ve Uşak eski belediye başkanlarının, etkin pişmanlıktan faydalanmak maksadıyla verdikleri ek ifadeler, 'turpun büyüğü' heybede sözünü doğruluyor.

İki eski başkanın verdikleri ek ifadeler tahliye edilmelerine henüz yetmediğine göre, yargının elinde çok daha kapsamlı bilgiler olduğu, net. Yapıp yapmayacaklarını bilemeyiz. Ancak, taksit taksit itiraflarda bulunmak yerine, bildikleri tüm doğruları samimi bir şekilde toptan anlatmaları gerektiği çok açık.

Uşak eski başkanının, itiraflarını taksit taksit yaparken suya sabuna dokunmayacağını düşündüğü helikopter ve araç alımı için araştırma yapmak gibi konuları öne çıkarması, dikkat çekici.

CHP'den ihraç edildiği günlerde, kızdığı için olsa gerek, Özgür Özel'e verdiği bazı paraları ve makam aracına yapılan masrafları içeren ek ifade veren Uşak eski başkanının, temkinli tavrının Özel ve beraberindekilere mesaj olduğunu düşünmek mümkün.

CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro, Manisa belediyesi eski başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin avro verdiği itirafından sonra, 'Ekrem İmamoğlu'nun adaylık karşılığı 15 milyon avro istediğini ve bunun 5 milyon avrosunu ödediğini' söyleyen Antalya eski başkanının bundan sonra söyleyecekleri, merakla bekleniyor.

Konuyu bilenler, son ifadesinde 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu'nun görüşü dışında hareket edemediğini' vurgulayan Muhittin Böcek'in anlatacağı çok daha fazla şeyler olduğu konusunda hemfikir.

Böcek'in başkan adayı olabilmek için ödediği rakamın çok daha yüksek olduğuna işaret edenler, itiraflarının kaçıncısında 'tamam, bu kadarı yeterli' denileceğini beklemek gerektiğini vurguluyorlar. Antalya adaylığı için verildiğini tahmin ettikleri rakam ise 'dudak uçuklatma' sınırlarını bile zorluyor.

Adaylık için milyonlarca avroyu gözden çıkaranların, seçildiklerinde bu parayı fazlasıyla çıkarma derdine düşecekleri ve tutuklu bulunanların da tam olarak bunu yaptıkları için içeri atıldıkları, malum.

Kendilerini çeşitli sebeplerle bunlara oy vermeye mecbur hissedenler başta, tutuklanan belediye başkanlarının hizmet adına yaptıklarını, daha doğrusu yapmadıklarını esas değerlendirmesi gerekenlerin o şehirlerde yaşayanlar olduğu, malum.

Birilerince oluşturulan algılara kanarak, hizmet edeceklerini bildikleri kadrolar yerine kamu kaynaklarını yağmalayanları seçenlerin, olup bitenlerden ders alıp akıllanmalarını beklemek hakkımız. Ama gerçekleşmesinin zor olduğunu da biliyoruz.

CHP'de genel başkanlık koltuğuna tekrar getirilen ve 'arınma' çağrısında bulunup bazı adımlar da atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacaklarının heyecanla beklendiği günlerdeyiz.

Esas mesele; Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki gibi mi yoksa şimdi söylediği gibi mi davranacağı. Yeni şeyler söylemek, tamam. Ama yeni şeyleri yapmak da lazım…