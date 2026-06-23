Manzara...

ABD ve İran arasındaki savaşı bitirmesi beklenen mutabakat sonrası görüşmeler sürecinde yaşananlar gibi, mutlak butlan sonrası CHP'deki gelişmeler de kaotik. Her iki konunun bundan sonra da konuşulacağı aşikar.



Yaklaşan Kasım ara seçimleri öncesi başta benzin fiyatları olmak üzere ekonomiyi mümkün olduğu kadar uygun hale getirmeye çalışan Trump'un geçici de olsa bir barışa ihtiyacı var. Mutabakatın devamını ve sık sık kesilse de İsviçre'deki görüşmeleri çok önemsiyor.

Ancak Ekim'de İsrail'de yapılacak genel seçimlerde mutlaka tekrar seçilmek isteyen Netanyahu'nun ise savaşa ihtiyacı var. Mutabakata ve başlatılan görüşmelere rağmen Lübnan'ı vurmaktan vazgeçmeyişi bundan. Fil ve fare benzetmesi üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse, önümüzdeki günlerde Trump'ın dediği olursa farenin filin emrinde olduğunu söyleyenlerin haklılıkları anlaşılacak.



Netanyahu'nun dediklerinin olup Trump'a rağmen sürecin Lübnan üzerinden yine kesintiye uğraması halinde ise filin farenin emrinde olduğunu düşünenlerin haklı olduğu ortaya çıkacak. Hürmüz Boğazı'nın sağladığı avantajları hakikaten akıllı bir şekilde kullanan İran'ın, Yemen'deki Husiler üzerinden Babülmendep Boğazı'nı ve dolayısıyla Süveyş yolunu da tehdit etmesi, ABD ve onu istediği gibi kullanabileceğini düşünen İsrail açısından bir kabus.



İsrail'i yönetenlerin ABD'nin İran'a mutlaka bir kara harekatı yapması gerektiğini savundukları ve bunu teşvik ettikleri biliniyor. Ancak, İsrail için muhtemelen on binlerce Amerikalı askerin hayatına mal olacak böyle bir maceraya ABD halkının sıcak bakmadığının da herkes farkında.

Tıpkı ABD ile İran arasındaki konuların netice olarak nereye varacağı belli olmadığı gibi CHP'deki gelişmelerin nereye varacağı da belirsizliğini koruyor.



Kamu imkanlarının hortumlanması ile sahip olunan paralarla getirildiği genel başkanlık elinden alınınca kendisini grup başkanı seçtiren Özel'in tavırları, muhtemelen başka bir parti için terk edeceği baba ocağını harap etmeye çalıştığını düşündürüyor.

CHP'deki iki cenah arasında bir uzlaşma olması ihtimalinin son derece düşük olduğu genel bir kanaat. Bu kanaatin temel dayanağı da Özel'in kendi haline olmadığı ve olamayacağı gerçeği.



Mahkeme'nin genel başkansın dediği Kılıçdaroğlu'nun, ipleri mümkün olduğu kadar germeme çabası, dikkatlerden kaçmıyor.

CHP'deki karşı cenahın sesi olarak bilinen bir TV kanalına çıkan Kılıçdaroğlu, söylediklerinden çok söyleyemedikleri ile dikkat çekti.

TV'de karşısına çıkanlar gazeteciden çok karşı cenahın sözcüleri gibi davranırken, Kılıçdaroğlu'nun temkinli olma çabalarının biraz fazla kaçtığını düşünenlerin sayısı hayli fazla. Şimdi söyledikleri ile genel başkanlığı döneminde zihinlere takılan birçok konuda değiştiği ya da değişeceği mesajını veren Kılıçdaroğlu'nun söylediği kadarında olsun samimi olup olmadığı, esas mesele.