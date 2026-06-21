Anlatılan onların da hikayesi…

Melih Bey selam vererek arkadaşlarının yanına oturduğunda, Selim: - Ağabey, hoş geldin. Az önce televizyonda İstanbul'daki Halkalı- Arnavutköy metro hattı ile ilgili haberi izlerken seni anmıştık, tam lafının üzerine geldin. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte İstanbulluların ulaşımı biraz daha kolaylaştı anlaşılan… - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılan bölüm, Halkalıİstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın son kesimiydi.





Böylelikle, Türkiye'nin 69 km uzunluğuyla en uzun metro ring hattı tamamlanmış oldu. Tamamen yerli ve millî sinyalizasyon sistemine sahip, Türkiye'nin sürücüsüz en hızlı ve en uzun metro hattı olarak, hat üzerindeki yerlere yolculuğu hızlandıracak ve kolaylaştıracak...

Mehmet: - Metroları Ulaştırma Bakanlığı yaparken İBB yönetimi ne yapıyor merak ediyorum. Tutuklu İmamoğlu'nun yönetimde bulunduğu 6 senede ve ondan sonraki 1,5 yıllık dönemde İstanbul'a metro konusunda neler yaptıklarını senden öğrenmek isteriz...

- Onlara sorarsan çok şey yaptıklarını söylüyorlar. Ancak, merak edenler İBB'nin internet sitesine girerek neler yaptıklarını daha doğrusu neler yapmadıklarını rahatlıkla öğrenebilir. Açılışı yapılan ve çalışmaların devam ettiği metro hatlarına bakıldığında, son derece kısa bir iki hat hariç, bütün projelerin 2017 öncesi başlatıldığı orada açıkça yer alıyor. Yeni herhangi bir projesi olmayan CHP yönetimi, var olanları da kaplumbağa hızıyla yürütmüş… Mehmet:



- Çalıntı para ile satın alınan oylarla genel başkanlığa getirildiği için görevden alınan Özgür Özel, birkaç ay önce İstanbul'un aynı anda en çok metro inşaatı yapılan şehir olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini söylerken sallıyor muydu yani?..

- Sallamak tabiri hafif kalıyor.



Bu kadarına da pes dedirten o konuşmayı hatırlıyorum. Ancak, CHP'yi yönetenlerin söylediği bütün yalanlara inanmaya hazır bir kitle var ne yazık ki. İstanbul'da yaşayan ve neler yapılmadığını iyi bilenlerin bile söylenen yalanlara inanmaları hakikaten ibretlik… İhsan:

- Ancak aynı yalanlara inanmaya hazır başkaları da var. İstanbul'da yaşayıp son yıllarda artan trafik ve benzeri sıkıntıları iyi bilen ve CHP'li olmayan birçok insan da algılar sebebiyle İmamoğlu'nun çok şey yaptığına inanabiliyor. Birini durdurup say bakalım dendiğinde işler karışıyor, ama algılar maalesef çok yaygın durumda… - İmamoğlu'nun kendisi ve oluşturduğu suç örgütü için çok şey yaptığı kesin. Şahsi mal varlığına üç yılda 117 tane taşınmaz katmış, mesela. Bunlardan sadece Sarıyer'deki üç villanın değerinin 1 buçuk milyar lira olduğunu biliyoruz.

Kalanları varın siz hesap edin… Remzi:



- Benim anlamakta zorlandığım şey, İmamoğlu ve beraberindekilerin büyük yolsuzluklar yaptıkları kesin olmasına rağmen, birilerinin hala onların peşinden gitmeye hazır olmaları. İnsanlara hizmette kullanılması gereken paraları çaldığı artık kesinleşen birisine bu kadar bağlılık göstermeleri tuhaf değil mi?.. - Tabii ki tuhaf. Çaldığını bile bile peşinden gidenlerin çalınan paraların aslında kendilerine hizmet için ayrılan paralar olduğunu bilip bilmedikleri şüpheli. Bunlar, helal olsun iyi götürmüş derken, sanırım bu paraların kendileri ile ilgisi olmadığını düşünüyorlar. Oysa o paralar onların, sizin, bizim, hepimizin paraları… Mustafa:



- Anlatılan onların da hikayesi aslında. Ancak bazı CHP'li tanıdıklara İmamoğlu ve ekibinin götürdüklerinin hepimizin paraları olduğunu söylediğimde, aval aval bakıyorlar. Duruşmalarda iki yüze yakın suçlama ile ilgili tek kelime bile edemeyip şiir okuyan ya da saçma sapan gösterilere kalkışan birisinin bu kadar ilgi görmesini aklım almıyor yine de… - Konu, büyük bir yalan söyler ve sıklıkla tekrar edersen insanlar inanır sözünün doğruluğunu gösteriyor maalesef. Ancak yaşananlar, doğruları bilenlerin bıkmadan usanmadan anlatması ve insanları mümkün olduğu kadar uyarması gerekli. Hizmet denilebilecek tek bir iş bile yapmayanların, gözleri boyayarak kamu imkanların kendi ceplerine aktarmasının hepimize zarar verdiğini bıkmadan usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz yani...



Mustafa: - İBB'yi yönetenlerin 2019'dan beri yapmadıklarını mecburen Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması, insanımızın ihtiyaçların karşılanması açısından hakikaten güzel. Ancak, doğru dürüst metro yapamayanların Bakanlığın yaptıklarına konmaya çalışması, gereği gibi anlatılabiliyor mu merak ediyorum?..



- Ulaştırma Bakanlığı her yerde olduğu gibi İstanbul'da yaptıklarının duyurusunu da yapıyor tabii. Ancak burada asıl iş zannediyorum konunun hassasiyetini bilenlere düşüyor. Çünkü Bakanlığın yaptıklarına konmaya çalışanların yalan söylerken yüzleri bile kızarmadığı için işin aslını bilmeyenler kolaylıkla inanabiliyor…



İhsan: Mutabakat tamam, ancak İsrail durmuyor… - CHP ile ilgili bütün konular iç karartıyor. Biraz da İran'la ilgili gelişmeler konusunda görüşlerini dinleyelim… - ABD ve İran arasındaki mutabakatla en azından bir süre çatışmasız bir dönem yaşanacak gibi. Mutabakatla ilgili maddelere bakılırsa ABD'nin bir anlamda boyun eğmek zorunda kaldığı için İran'ın kazançlı çıktığı söylenebilir.

Ancak, satır aralarına bakılır ve özellikle de verdiği sözleri tutma konusunda ABD yönetiminin geçmişi hatırlanırsa yine de temkinli olmak gerek…

Selim:



- Mutabakat denince, İran'da istediği sonuca ulaşamayan Trump'ın Kasım'daki ara seçimler için elini rahatlatmak istediği için bu haline rıza gösterdiği yorumları yapılıyor. Ne dersiniz?..

- Katılıyorum. İran'a saldırı başlattıklarında muhtemelen kısa sürede sonuç almayı ümit ediyorlardı. Ancak İran hakikaten dişli çıktığı ve saldırılardaki bütün kayıplarına rağmen boyun eğmediği için işler karıştı. Özellikle de Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sekteye uğraması bütün Dünya ülkeleri gibi ABD'yi de etkiledi. Benzin fiyatları neredeyse iki misli artan ABD'de yapılacak ara seçimleri kaybedeceğini anlayan Trump, İran'la bir mutabakata mecbur kaldı… Mehmet:



- Bu, Kasım sonrası işler tekrar karışabilir manasına mı geliyor?..

- İnşallah öyle olmaz. Hürmüz'de yaşananlar, ABD'nin burada İran'a bir üstünlük sağlamayacağını gösterdi. Ne kadar uğraşsalar da İran'a yönelik bir kara harekatı olmadan Hürmüz'ü istedikleri gibi kontrol edemeyecekleri netleşti.

İran'a kara harekatı demek ise ABD açısından on binlerce askerini kaybetmek demek. İsrail çok istese de iyice kırılgan hale gelen ABD kamuoyuna İsrail için İran'ı vuruyoruz demenin Trump için zarardan başka getirisi de yok… Selim:

- Bu süreçte savaşın sürmesini çok istediği bilinen İsrail'in ne yapacağı çok önemli o zaman… - Doğru, Mutabakatın maddelerinden birisi de Lübnan dahil bütün cephelerde çatışmaların durması. Burada benim dikkatimi çeken İran'ın mutabakata neden Gazze ve Batı Şeria'nın dahil edilmesini istemediği. ABD ile İran arasında yönelik görüşmeler sürerken İsrail'in saldırılarını sürdürmesi, konunun pamuk ipliğine bağlı olduğuna işaret.

Trump, bütün gücüyle İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmak için uğraşırken, İsrail yanlısı olarak bilinen yanındaki isimler de herhalde saldırıları durdurabilmek için İsrail'i tehdit eden sözler etmekten geri durmuyorlar… Mustafa:



- Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın, 'İsrail'in savunmasında kullanılan silahların üçte ikisi ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı.' Demesi bunlardan birisi galiba?.. - Evet bu ve benzeri çeşitli açıklamalar var. Son haberlere göre ise İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sebebiyle Hürmüz'ün kapatıldığını duyurmuş. Oldukça karışık bir durum var yani. Bir yandan görüşmeler sürerken bir yandan da mutabakatı engellemek için çabalar da sürüyor… İhsan: - Herkesin kafası karışık ve mutabakata rağmen bundan sonra olabilecekler de belirsiz anlaşılan. Bugünkü sohbetimizi de Cenab-ı Hakk'ın gelişmeleri hayra tedbil eylemesi niyazıyla bitirelim… - Amin…