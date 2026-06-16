Hikayeleri yok, ya da uydurma...

Mahkeme tarafından genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu'nun, Özel ekibi ile mücadelede ve CHP'yi derleyip toparlamakta başarılı olup olmayacağı, gelişmelerin en çok merak edilen tarafı. Dengeli hareket edecek Kılıçdaroğlu'nun, 'arınma' konusunda neler yapabileceği, yolsuzluklara batmış CHP'yi Türkiye'nin ana muhalefet partisi haline getirmekte başarılı olup olamayacağı, öncelikli konulardan.

Yaşananlar esas olarak bir iç tartışma olduğu için CHP'de olup bitenleri 'çekirdek çitleyerek' izlemek tabii ki mümkün.

Ancak, yüzde 25 civarında kemikleşmiş oy oranına sahip Türkiye'nin ana muhalefet partisindeki gelişmelerin, ister istemez hepimizi yakından ilgilendirdiği de bir gerçek.



Daha 2023'te ülkemize cumhurbaşkanı yapabilmek için kıvrandıkları bir kişiyi işlerine gelmediğinde rahatlıkla 'hain' ilan edebilenlerin eğer iktidar olabilirlerse yapabileceklerini düşünmek bile insanı tedirgin etmeye yeterli. Ana muhalefet partisini satın almaya kalkıştıkları tespit edilerek görevden uzaklaştırılan Özel ve ekibinin, CHP'den büyük bir parça kopararak ayrı bir parti kurmayı hesapladıkları, kesin. Bu, CHP'nin bütünlüğünü koruyup koruyamayacağının önümüzdeki günlerin başlıca konularından olacağına işaret.



Yıllardır yönettikleri şehirlerle ilgili dişe dokunur hizmet hikayeleri olmayanların cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının CHP'nin son yıllarının özeti olması, bu parti ile ilgili rahatsız edici konulardan. CHP'liliği bile tartışma konusu olup, yönettiği belediyede yapmadıkları yapmayacaklarının teminatı olan birisini aday gösterme ısrarının CHP'nin satın alınmasıyla ilgisinin ortaya çıkması konunun hepimizi ilgilendiren taraflarından, mesela.

Siyasi şizofren kesim başta, CHP'lilerin çoğu aldırmasa da çalınan ve bir kısmı da ana muhalefet partisini satın almakta kullanılan paraların bizim yani milletimizin paraları olduğu, altı ısrarla çizilmesi gereken bir husus.



Başta İBB olmak üzere rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terör bağlantılı suçlar sebebiyle tutuklu belediye başkanlarının hizmet sahasında hiçbir hikayelerinin olmayışı, meselenin püf noktası. Kasalarını doldurmak ve 'daha yukarılara' tırmanmaktan başka şeyle ilgilenmeyen bu kifayetsiz muhterislerin ortak yönleri, hizmet konusunda neredeyse tek bir adım bile atmamış olmaları.

Bu kifayetsizlerin 'çok şey yaptıklarını' söyleseler de 'haydi say!' denildiğinde apışıp kaldıklarını, kayıtsız şartsız destekçileri ve fonlananlar dışında bilmeyen de yok.



Kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceği tabii ki CHP'nin problemi. Ancak, cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek kişinin iyi bir hikayesi olması gerektiğini herhalde çocuklar bile bilir. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması ile ilgili en önemli nokta ise şimdiye kadar adı geçenlerin hikayelerinin olmaması ya da uydurma olması...