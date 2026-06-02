Fatura ibretlik olmalı!..

Mutlak butlan kararının ortalığı iyice karıştırdığı CHP'de sular kolay durulmayacak gibi. Mahkemenin göreve getirdiği ve mümkün olduğu kadar suhuletle hareket ederek ortalığı daha fazla karıştırmadan problemi çözme çabasında olan Kılıçdaroğlu'nun kararı, 'Yargı, siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız dedi' şeklinde değerlendirmesi, konunun özü.



Türkiye'nin ana muhalefet partisini 'çalarken' suçüstü yakalananlar ise 'arınma' ve benzeri çağrıların manasını iyi bildikleri için olsa gerek, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edebilmek için çare arayışında. Patron öyle emrettiği için olacak Özel ve ekibi, başlattıkları işi devam ettirebilecekleri hayalinden vazgeçmiyorlar.



Tedbiren görevden alınan ve kendisine hukuken eski genel başkan bile denilemeyecek Özgür Özel'in -muhtemelen Silivri'den aldığı talimat gereği-, şartları sonuna kadar zorlayacağı ve akla gelen gelmeyen her türlü yola başvurmaktan başka çaresi yok gibi.

'Tanımadığını' söylediği 'mutlak butlan kararı' için YSK ve Yargıtay'a itirazda bulunmasını takiben kendisini grup başkanı seçtirmesi ile konuyu sonuna kadar kanırtacağı işaretini veren Özel, olguları gizleyip mümkün olduğunca algı oluşturması gerektiğinin farkında.

Genel Başkan'a rağmen TBMM'de grup toplantısı yapmaya çalışmak, delegelerden imza toplayarak bir olağanüstü kurultayı zorlamak ve benzerleri, Özel'in kanırtma hamlelerinden.



Oysa 'ana muhalefet partisini para ile satın almaya kalkıştıkları için' iki buçuk yıldır sürdürdüğü genel başkanlığın mahkeme kararı ile Özel'in elinden alınması da gösteriyor ki durum hakikaten ciddi. 'Dağıtılan paralar, daireler, belediye başkan ve meclis üyesi adaylığı, yakınlara iş...' gibi hukuk dışı yollarla iradeleri ipotek altına alınan delegeler sebebiyle CHP 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakıt olduğuna dair bir mahkeme kararı var.



Kararın müeyyidesinin sakatlanan kurultayla başa geçen yönetimin askıya alınmasından ibaret olmadığı, açık. Kurultay öncesi yaşanan akçalı işlerle ilgili olarak yakında neticelenecek ceza davasından ne çıkacağı, ayrı bir bahis. Sakat olduğu mahkeme kararıyla sabit 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan iki olağanüstü ve bir olağan kurultayı da batıl kabul eden Mahkemenin, Özel ve ekibine 'para ile iradelerini satın aldığınız delegelerle tekrar yola devam edebilirsiniz' demediğinin, çocuklar bile farkında.



İlgili Kurultayda delegelerin iradelerini yönlendirmek maksadıyla harcanan külliyetli miktardaki paraya, kamu hazinesinin hortumlanması ve kamu gücünün kötü kullanılması ile sahip olunduğu hatırlanırsa, 38. Kurultayla ilgili faturanın şu ana kadar ödenenlerden ibaret olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Hortumladıkları paralarla Türkiye'nin ana muhalefet partisini satın almaya kalkışanların ödeyeceği faturanın hakikaten ibretlik olması gerekir!..