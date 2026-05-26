Toz duman dağılınca…

Üst perdeden konuşmalar. Hiçbir şey olmamış havasında, kamu imkanlarının hortumlanması suretiyle edinilen parayla 'çaldıkları' partide mahkeme kararıyla sona erdirilen hükümranlıklarının devamı talebi.

'Eğer olmazsa' diye başlayan, ekonomiyi olumsuz etkilemek ve benzeri tehditler. Özetle, genel başkanlığı kazanmayıp, getirilen birisinin boyunu çok aşan iddialı sözler…

Rakiplerinin sakin bir şekilde bekledikleri gerçekleşti ve bir ara CHP Genel Başkanı seçtirilmiş olan Özgür Özel -aceleyle kendini seçtirdiği CHP Grup Başkanlığı konusu tartışmalı olduğu için-, CHP Manisa Milletvekili unvanıyla kalakaldı.

CHP'nin tartışmalı 38. Kurultay'ı ile ilgili mutlak butlan kararını 'tanımadığını' söylemek, kolay. Ancak, tanımadığı kararın iptali için YSK ve Yargıtay'a başvuru yapmanın inandırıcılığı iptal edeceğini bilmemek, cehalet gösterisi.

Mahkeme tarafından yönetimden uzaklaştırılanlar, 'partiyi biz yönetecek, kurultaya biz götüreceğiz, genel merkezi de terk etmeyeceğiz' ve benzeri çıkışlarının karşılığının olmadığını kendileri de biliyorlar tabii. Ancak bunları yapmazlarsa, patronun kızabileceğinin de farkındalar.

Özel'in, 'ne kadar kriminal tip varsa toplamışlar, genel merkezi tahrip edecekler' açıklamasını müteakip CHP Genel Merkezi'ni işgalcilerden temizlemeye gelen kolluk kuvvetlerine direnenlerin vandallıkları, kriminal tiplerin kim olduğunu anlamayı kolaylaştırdı.

Elinde bahçe hortumuyla polisi ıslatmak için terasta bekleyenler yanında masa, koltuk, sandalye ve yangın söndürme tüpleri ile güvenlik güçlerine saldıran kriminal tipler, Özel'in yandaşlarından başkası değildi.

Tartışmalı bir şekilde genel başkanlık koltuğuna 'getirilen' Özel'in, kuyruğu sonuna kadar dik tutma çabası tabii ki anlaşılabilir bir şey. Mutlak Butlan kararı sonrası süreci yönetme konusunda çuvallayan Özel'in, liderliğe hiç uygun olmadığını ispatlaması, kendisini genel başkanlığa taşıyanların da dikkatinden kaçmamıştır herhalde.

Özel'e genel başkanlığın, 38. Kurultay'da, bir kısım delegeye para, bir kısmına belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı, bir kısım delege ve yakınlarına CHP'li belediyelerde iş, bir kısım delegeye çok sayıda market alışveriş kartları ve benzeri şeyler dağıtılarak kazandırıldığı, mahkeme kararıyla sabit.

Kararın muhtemel sonuçlarının, sadece kendisini değil rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri yollarla yağmaladıkları paralarla genel başkanlığın ele geçirilmesini sağlayanları da çok üzeceği, aşikar. Özel'in, hiç değilse sürecin bundan sonrasını kontrol edebilme çabası ise acınacak bir durum.

Başta Kılıçdaroğlu ve ekibi olmak üzere, partilerinin kendileri gibi düşünmeyenleri ilk fırsatta ihraç edenlerce çalındığının farkında olan CHP'liler, herhalde bundan sonra kolay kolay oyuna getirilemeyeceklerdir…

Toz duman dağılınca ortaya çıkan tablo böyle…