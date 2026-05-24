Bir parti çalmak...

Arkadaşlarına çaylarını dağıtan İhsan, Melih Bey'e:



Neredeyse unutulduğunu zannettiğimiz mutlak butlan sebebiyle birkaç gündür tam manasıyla başımız döndü. Durumu bir özetleseniz de zihnimizdeki taşlar yerine otursa... Araya giren Selim:



Ağabey, önce şu mutlak butlan kavramını bir açıklasan. Ne manaya geliyor?..



Mutlak Butlan, hukuk alanında kullanılan bir terim. Kısaca bir olayın ya da bir işlemin bir şekilde gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç gerçekleşmediğini ifade etmek için kullanılır. Örnek vermek gerekirse aklî dengesi yerinde olmayan birisi evlenmiş olsa bile bu olmamış kabul edilir... İhsan:

Her ne kadar olmuş olsa da yok hükmünde sayılır yani...



Öyle de denebilir. Olayımıza gelince, Kasım 2023'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir başvuruyla başlayan Mutlak Butlan süreci, Ekim 2025'te Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'husumet yokluğu' kararının Aralık 2025'teki İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasıyla sürdü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davayla ilgili olarak yerel mahkemenin, 'konusuz kalması' sebebiyle karar verilmesine gerek olmadığı kararını görüşen istinaf niteliğindeki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi ise, ilgili kongre ve kurultayların 'güç ilişkileriyle sakatlandığı' ve 'kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul (hukuken sakat) olduğu' gerekçesi ile CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline, partide Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine karar verdi... Mehmet:



Kusura bakmayın Melih Bey, ama yine kafam karıştı. Yerel mahkemenin 'konusuz kaldı' demesi ne manaya geliyordu?..



Yerel mahkemenin kararı, 'Evet, kurultayda delege iradelerinin çeşitli şekillerde sakatlandığını biz de tespit ettik ancak sonrasındaki olağanüstü kurultaylar sebebiyle bu konuda işleme gerek yoktur' şeklinde özetlenebilir... Mustafa:



Bölge İdare Mahkemesi ne demiş oldu peki?..



Bölge İdare Mahkemesi, hukuken geçersiz kabul edilen bir kurultay sonrasında yapılan olağanüstü kongrelerin geçmişteki hukuki sakatlıkları ortadan kaldıramayacağını ve davacıların davayı sürdürmekteki hukuki yararının aynen devam ettiğini belirterek, CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle iptaline ve Kurultay sonrasında yapılan tüm olağan-olağanüstü kurultayların ve buralarda alınan kararların iptali ile CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine karar verdi... İhsan:



Korkarım bunun ne demek olduğunu da açıklamanız gerekecek...



Mahkeme, Özgür Özel ve mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrası yapılan tüm olağanolağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların iptaline, CHP'de 38. Olağan Seçimli Kurultay'dan önceki duruma dönülmesi ile kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine aynen devam etmesi gerektiğine karar verdi... Remzi:



Karar sadece genel merkezi değil, aşta İstanbul olmak üzere bütün il ve ilçeleri de kapsıyor galiba?..





Doğru. Mahkeme İstanbul kongresini de iptal ederek, eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yerine vekaleten getirilen bir ismi başkanlığa getirdi. Bu, bütün il ve ilçelerde 38. Kurultay öncesi yönetimin işbaşına geleceği manasına geliyor... Mehmet:



Mahkemenin kararında, kamu hazinesini soyarak sahip olduğunuz paralarla Türkiye'nin ana muhalefet partisini çalamaz yani satın alamazsınız deniliyor bence. Kararın gerekçesinde açıkça böyle bir şey yoktur herhalde ama benzeri şeyler vardır herhalde?.. - Kararda, Ekrem İmamoğlu organizesinde delegelere Özgür Özel lehine oy vermeleri için para, belediye başkanlığı vaadi, iş sözleşmeleri ve market kartları dağıtılması ile delege iradesinin fesada uğratıldığı belirtiliyor... Melih Bey, telefonuna bakarak konuşmasını sürdürdü:



'UYGUN ZAMANDA' MI, 'EN KISA ZAMANDA' MI?..

Gerekçenin bir kısmını özetleyerek okursam, daha iyi anlaşılır: 'CHP 38. Kurultayı Divan Başkanlığı görevi yapan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin, 4-5 Kasım 2023'de Ankara'daki Kurultayda Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyelerde işe yerleştirdikleri, bir kısım delegeye çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri; kurultayda birinci turdan sonra ikinci tura geçilmesini geciktirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği haberini yaydıkları ve bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları...' belirtiliyor... Selim:



Tam da ne olacak şimdi denebilecek bir durum. Sahi, ne olacak şimdi?..



İyi olacak. Mahkeme kararını öğrenir öğrenmez, 'Kararı tanımıyoruz' ve benzeri sözler eşliğinde insanları sokaklara çağıracakları ve ekonomiye zarar verebileceğini düşündükleri girişimlerde bulunacakları sinyali veren Özgür Özel ve beraberindekiler, bir yandan da YSK'ya ve Yargıtay'a kararın iptali için başvuruda bulunmayı ihmal etmediler. Ancak, Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı. Özel ve ekibi ne kadar bağırıp çağırsalar da ileride yapılacak bir kurultayda tekrar şanslarını denemekten başka çareleri yok... Mustafa:



Ne kadar zaman sonra?..



Bilinmez, üç ay, altı ay, bir sene ya da daha fazla. Yapılacak kurultayın 2023 delegeleri ile yapılacağı ve bunlar arasından iradelerinin sakatlandığı tespit edilenlerin ayıklanacağı da düşünülürse, Özgür Özel'in hiç şansının olmayacağı söylenebilir.

Yolsuzluk ve benzeri sebeplerle tutuklanan başkanlardan bazılarının Özel ve çevresini yakından ilgilendiren itirafları hatırlanırsa, işinin ne kadar zor olacağı anlaşılır... Mehmet:



Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğü, bir an evvel kurultay yapılmasını istediği konuşulurken, bir yandan da beraber çalışacakları gibisinden iddialar da havada uçuşuyor...



Net olan, ikisi arasındaki görüşmede Kılıçdaroğlu'nun kurultay için 'uygun bir zamanda' derken, Özel'in 'en kısa zamanda' dediği. Şu andaki toz duman dağıldığında, Özel'in değil Kılıçdaroğlu'nun dedikleri önemli olacak. Özel, ortalığı germe tehdidi ile hedefine varmaya çalışırken, şartlar Kılıçdaroğlu'ndan yana. Bu kadar yaşanandan sonra sırtından hançerlenen Kılıçdaroğlu'nun Özel'e ve başta İmamoğlu olmak üzere beraberindekilere pabuç bırakması beklenmez... Remzi:



Özel'in Kılıçdaroğlu ve ekibini başta genel merkez olmak üzere herhalde çoğunda eski başkanların göreve geçecekleri il teşkilatlarına sokmama yönünde açıklamaları var. Bu durumda ne olur?..



Kılıçdaroğlu ekibinden birilerinin söylediği 'Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır' sözü, yaşanabilecekleri özetliyor.

Olay henüz yeni ve tarafların neler yapabilecekleri ile ilgili sadece tahminlerde bulunabiliriz. Eski yönetimin iş başına gelmesi denirken, bütün olup bitenlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun beraber çalışmak istemeyeceği isimlerin ne olacağı belirsiz. Tekrar genel başkanlığa gelme ümidi kalmazsa Özel'in ve tabii ki bu durumda İmamoğlu'nun ne yapacağı da bilinmezler arasında... İhsan:



Kılıçdaroğlu'nun parti içinde ciddi bir temizlik yapacağı ve bu arada başta İmamoğlu olmak üzere isimleri yolsuzlukla anılan birçok ismi ihraç edebileceği konuşuluyor...



Sanıyorum bekleyecek ve neler olacağını göreceğiz. Bu arada karar açıklanır açıklanmaz CHP adına YSK ve Yargıtay'a yapılan başvurular söz konusu. Kılıçdaroğlu kararı alır almaz, ilk iş olarak bu başvuruları yapan avukatları görevden aldı. YSK talebe hayır derken, Yargıtay başvurusunun akıbeti şimdilik belirsiz. Bir başka gelişme de delege iradelerinin satın alma girişiminde bulunanlarla alakalı da birçok ilde operasyonlar başlatıldı ve gözaltılar var... Saatine bakan İhsan:



Ortalık toz duman. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok konuşulacak olduğuna göre kifayeti müzakere diyebiliriz. Ülkemizin ana muhalefet partisinde işler derlenir toparlanır ve CHP hakikaten Türkiye'nin muhalefet partisi kimliğine kavuşur inşallah...



İnşallah...