Cumhurbaşkanımız ve kadrosuna olan husumetlerini ülkemize yöneltmekte problem görmeyen şom ağızlılar güruhunun tekrarlamaktan bıkmadığı başlıca iddialardan birisinin 'tarımın bittiğine' dair yalanlar olduğu malum.

Ülkemizin tarım ve hayvancılıkta sadece Avrupa değil Dünya çapında başa güreştiği gerçeği, başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere devletin ilgili kurumları yanında uluslararası kuruluşların da üzerinde ittifak ettikleri bir husus.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği tarım gerçeklerinden bazıları şöyle:

"Sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. Çiğ sütte dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da 1'inciyiz. Tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da 2'nciyiz. Yumurtada dünyada ilk 10'da, Avrupa'da zirvedeyiz. Su ürünlerinde Avrupa'da 2'nci sıradayız…"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefetin 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçeklerinin değil, uluslararası kuruluşların da yalanladığını vurgulaması, önemli. 'Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimizi' hatırlatıp, 'tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasında olduğumuzu ve 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğimizin' altını çizmesi de keza.

Birileri tarafından ısrarla tekrarlanan, 'tarım bitti' yalanlarına inanıp, doğrusunu da öğrenemedikleri için ülkemiz tarımı ile ilgili gerçekleri bilmeyenlerle ilgili olarak 'bilmemek değil, öğrenmemek ayıp' deyip geçebiliriz.

Ülkemizin ihraç edeceği un ve benzeri ürünler için ithal ettiği buğdayı 'tarım bitti' iddiasına destek olarak kullanan -ismi lazım değil-, prof. unvanlı birisi vardı. 'İhtiyaç fazlasını ve ithal ettiğimiz buğdayları un ve makarna olarak ihraç ettiğimizi; un ihracatında dünya birincisi ve makarnada ikinci olduğumuzu' belirtince, bilmediğini söylemiş; 'ithalat rakamlarını aldığı kaynağa bakabileceğini' hatırlatmıştım.

Ancak, ülkemiz tarımı ile ilgili gerçekleri, hem de çok iyi bildikleri halde 'tarımın bittiği' yalanını tekrarlamaktan hususi bir zevk alanlar da az değil.

Yine, şeker ithal ettiğimiz için sektörün bittiğini iddia eden birisine ne kadar şeker ürettiğimizi sorduğumda yüzünün şekli değişmişti. Üç milyon ton şeker üretip 2.5 milyonunu kullandığımızı, üretim fazlası ve ithal ettiklerimizle üretilen şekerlemelerin ihracından 1,3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğimizi biliyor, ama söylemeye dili varmıyordu.

Hazır, söz tarım ve hayvancılıktan açılmışken, muhalif geçinen ama daha çok dış mihrakların uzantısı gibi davranan şom ağızlıların yalanlarına aldırmayın diyerek yazıyı bitirelim. Merak ettikleriniz için ise Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesindeki 'İddialar ve Gerçekler' dosyası size yeter…