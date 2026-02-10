Mini İHA, TB2, AKINCI, KIZILELMA, TB3 ve sayamadığımız diğerleri… Bunlar, 18 Ekim 2021'de Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma çabasının önemli isimlerinden Özdemir Bayraktar'ın, inançla başlatıp ailesi ve çevresi ile birlikte kararlılıkla sürdürdüğü çabanın ürünleri.

Bu ürünlerin, faydalarını terörle mücadelemizde, Karabağ'da, Ukrayna'da, Libya'da ve birçok yerde ispatladıklarını söylemek gereksiz…

Tanıyan ve takip edenler arasında 'bu kadarını da yapabilir mi?' şüphesine kapılanlar olsa bile, başta rahmetli Özdemir Bayraktar olmak üzere ekibin kararlılığını görenlerin eksik etmedikleri duaları eşliğinde heyecanla takip ettikleri yolculuk, BAYKAR ile neticelendi.

Merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan 'Özdemir Bayraktar - Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' belgeselinin özel gösterimi için, Hadımköy'de rahmetlinin ismini taşıyan Milli Teknoloji Merkezi'ne gelenler, kendisine dair bilmediklerini öğrenme yanında merak ettikleri tesisi de dolaşma imkanı buldular.

Kurucusu olduğu Baykar tarafından hazırlanan bir buçuk saatlik belgeselin, bazen gülümsemelerle, ama çoğunlukla göz yaşları eşliğinde izlendiğini vurgulamak, önemli. Göz yaşlarında, tam bağımsız Türkiye idealine ömrünü vakfeden Bayraktar'ın İHA-SİHA yolculuğu sırasında karşılaştığı bürokratik engelleri öğrenmenin katkısı olup olmadığı, yorum meselesi.

Dönemin üst düzey asker, bürokrat ve siyasetçileri yanında yakın arkadaşları ve ailesinin, Özdemir Bayraktar'ın İHA- SİHA geliştirme sürecinde karşılaştığı engelleri ve bunları nasıl aştığını anlattıkları belgesel, üç yıl süren titiz bir çalışmanın eseri.

Belgeselde, Merhum Özdemir Bayraktar'ın oğulları Hakan ve Selçuk ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üslerimizde, askerlerimizle birlikte yürüttükleri zorlu çalışmalara dair daha evvel yayınlanmamış görüntülere de yer verilmiş.

Kıt imkanlara rağmen millet ve memleket aşkıyla başlatılıp; inanç ve kararlılıkla sürdürülen çabalarla nerelere varılabileceğinin en çarpıcı örneklerinden olan Özdemir Bayraktar'ın hayatından hepimizin alması gereken dersler var.

Yönetmenliğini Cüneyt Polat'ın yaptığı 'Özdemir Bayraktar - Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti' belgeseli ile ilgili anlatılabilecek çok şey var. Ama daha da iyisi, ilk fırsatta internet ya da TRT'nin dijital platformu Tabii'de belgeseli izlemek ve mümkün olduğu kadar çok kişiye izletmek.

Birilerinin alttan alta hala telkin ettikleri, 'biz yapamayız' anlayışını kıran ve 'biz yaparız' hatta 'en iyisini yaparız' anlayışını hakim kılma yolunda unutulmaz adımlar atan Merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini ana hatlarıyla anlatan belgesel ile aynı adı taşıyan ve dijitaline Baykar internet sitesinden erişilebilecek olan kitabı da unutmamak gerek.

'Akıncı' Özdemir Ağabey'e tekrar rahmetler. Ruhu için el-Fatiha!..