Siyasetin duayen isimlerinden bir tanıdık, 'paçalarında çamur olanlar siyasetten uzak durmalı' demiş ve eklemişti: 'Helal dairesi keyfe kafidir.'

'Helal dairesi keyfe kafidir', sınırları zorlamanın anlamsızlığını, insanların her türlü ihtiyaçlarını normal yollarla karşılayabileceklerini ifade etmek açısından çok yerinde bir söz.

İstisnalar vardır, ancak Sadece Müslümanlıkta değil Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer inanışlarda da nikahsız beraberliklerin hoş görülmediği, malum. Evli erkek ya da kadınların sadakatsizliklerinin de…

Birilerinin bütün kanırtma çabalarına rağmen hemcinsleriyle ilişki kuran, hatta evlenen kadın ve erkekler birçok ülkede marjinal hatta sapkın kabul edilir.

Anormal olan birçok şeyi normalleştirmeye çalışanların yoğun çabalarını sürdürdüklerini ve bu yolda akla gelebilecek her yolu kullandıklarını biliyoruz.

Nikahsız beraberlikleri normal kabul ettirmeye çalışanların bile sadakat duvarına çarpmaları söz konusu iken, evli olan kadın ve erkeklerin sadakat ihlalleri halen ciddi problem. Çağdaşlık ve modernlik masalları ile ihaneti normal göstermeye çabalayanlar ne kadar uğraşsalar da ihanet konusu, evlilikler açısından kırmızı çizgi olmayı sürdürüyor.

Normali zorlayan sapkınlar ne kadar uğraşsalar da kadın kadına ya da erkek erkeğe ilişki ve mezhepleri geniş bazı coğrafyalardaki hemcinsler arasındaki evlilikler, insanoğlunun kahir ekseriyeti tarafından nefretle karşılanıyor.

İnsanlığın genel ahlak değerleri açısından anormalleri normal göstermeye çalışanların niyetlerini anlamak açısından Epstein dosyaları önemli.

Çok sayıda önemli ismi yakından ilgilendiren Epstein dosyaları, sınırları zorlayanların daha dünya hayatında iken nelerle karşılaşabileceklerine örnek.

Çok kullandığımız 'bıldır yenilen hurmalar…' diye başlayan söz, konu ile uyumlu. Diyetini ödeyen kasabın bunu sürekli başına kakmasından rahatsız olan Koca Ali'nin, satırla kestiği kolunu kasaba atıp 'al diyetini' dediği, Ömer Seyfettin'in Diyet isimli hikayesi de…

Dosyalarda adı geçse de, içerdiklerinin kendisi açısından sıkıntı oluşturup oluşturmadığı şimdilik meçhul olan Trump'ın, ülkesini 'farenin emrindeki fil konumundan kurtarma' niyeti önündeki en büyük engelin Epstein dosyaları olduğunun söylenmesi, düşündürücü.

Sadece ABD'de değil Batılı ülkelerde önemli pozisyonlarda bulunan birçok kişinin korkulu rüyası Epstein dosyaları ile ilgili en vahim durum, sınırları aştıkları kayıt altına alınanların, sadece kendilerini değil, toplumlarını da yüklü faturalarla karşı karşıya bırakmaları.

Son gelişmeler, paçalarında çamur olanların diyetini sadece ülkelerinin değil başka ülkelerin ve hatta bütün insanlığın ödemek zorunda kaldığını gösteriyor…

Netice: Helal dairesi keyfe kafidir. Sınırları zorlayanlar ise sadece kendileri ödemekle kalmaz, başkalarına da fatura ödetirler…