Ateş ve duman...

İmamoğlu Suç Örgütü ile ilgili 105'i tutuklu, 407 şüphelinin yargılanması 9 Mart'ta başlayacak. 'Örgütün kurucusu ve lideri' Ekrem İmamoğlu'nun 142 eylemi için 2430 yıla kadar hapsi istenen 3 bin 900 sayfalık iddianame içeriği ile ilgili CHP, laf salatası dışında hiçbir açıklama yapmadı.

Katılanların gittikçe azaldığı mitinglerle, İmamoğlu'na genel başkanlığın diyetini ödeyen Özel için önceliği olsa da CHP'nin tek derdi İmamoğlu Suç Örgütü değil. Say say bitmez…

Aralarında CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü duruşması, sürüyor. 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkındaki 579 sayfalık iddianamede onlarca 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiası var.

Aktaş'ın şirketlerinin kara para aklayan birer mekanizmaya dönüştüğüne dikkat çekilen iddianamede, bunlarla 2021-2025 arasında 1 milyar 170 milyon liradan fazla suç gelirinin aklandığına dikkat çekiliyor.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine 100 milyon liranın üzerinde rüşvet verildiği, iddianamedeki tespitlerden. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in, Başkan Rıza Akpolat ve yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlar ve işyerlerinden ruhsat onayı karşılığı toplam 50 milyon dolar rüşvet aldıkları itirafı da iddianamede.

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçimlerde 5 milyon 500 bin lira nakit ve araç desteği aldığı, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e örgüte verdiği ihaleler karşılığı 1 milyon dolar ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a da 300 bin dolar verildiği, iddialar arasında.

Rüşvetlerin 58 milyon lirasının bazı gazetecilere dağıtıldığı ve 120 milyonunun da CHP tüzük kurultayı için harcandığı, Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın itirafı.

Etkin pişmanlık kapsamında önemli itiraflarda bulunan Aziz İhsan Aktaş'ın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve benzeri 82 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede neler yok ki…

Aktaş'ın, Seyhan Belediyesi Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar ve 2024 yerel seçimleri öncesinde de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira verdiğini söylemesi üzerine, milletvekilleri hakkında fezleke düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili, aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 41 şüpheli hakkındaki 702 sayfalık iddianamede, 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlamalar öne çıkıyor. Ancak tutuklu başkan ve işsiz güçsüz oğlunun belediye imkanlarıyla yaptıklarının detayları, mide bulandırıcı.

İddialardan çok tespitlere dayalı dosyalara rağmen, 'davalar siyasi' diyen Özel ve şürekası, ne ise. Ancak, ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını da bildikleri halde milletimizin milyarlarını çalanlara kör ve sağır kalanlara ne denebilir, bilinmez…