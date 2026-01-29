Suriye'deki son gelişmeler, kendisini kullanan ABD tarafından terk edilmeyi hazmetmekte zorlanan YPG'nin ayak sürüdüğünü gösteriyor.

PKK'nın kendisini feshine canları sıkılan ve Terörsüz Türkiye (ve Bölge) süreci ile ekmeklerinden (ya da pastalarından) olacaklarını bilenlerin gelişmeleri engelleme çabaları devam ediyor. YPG'nin, attığı imzalara rağmen ilan edilen ateşkesleri sık sık ihlal etmesi, bu cümleden.

Terörsüz Türkiye Süreci sonuçlanınca, bulaştıkları terörist faaliyetler sebebiyle siyasi hareket içerisinde yer alamayacaklarını bilip, Kandil'in ortalığı karıştırma niyetine gönüllü destek veren DEM Partililer de engelleme korosunda.

Ancak, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan husumeti sebebiyle, Suriye'de yaşananlara YPG ve Kandil gözlüğünden bakanlar, düşündürücü.

Bölgede kurulmaya çalışılan bir teröristanın engellendiğini bildikleri halde, YPG kavramlarını kullanan ve kalkan olarak kullandığı sivilleri açlığa ve soğuğa mahkum eden örgütü aklamaya çabalayanlar, ibretlik.

Dolayısıyla, bazı hususları -önemine binaen- özetlemek gerek:

Suriye'deki PKK uzantısı YPG denilen yapının asıl iskeletini, ülkede iç karışıklıkların başladığı 2011'e kadar itilip kakılan, hatta vatandaş bile sayılmayanların oluşturduğu düşünülür.

Bu tespit kısmen doğru olsa da, ABD ve İsrail'in konuya müdahil olmasıyla Suriye'de çok sayıda yabancı teröristin devreye girdiği ve böylece işin renginin tamamen değiştiğini unutmamak gerek.

ABD'nin, Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye üzerinden Akdeniz'e inen bir teröristan kurma hedefinde taşeron olarak kullanmak üzere istihdam ettiği YPG'nin, ABD yanında, ihtiyaç halinde Esad Rejimi ve hatta Rusya ile iş tutmakta herhangi bir beis görmediği de bilinir.

YPG'nin, varlığını ve kendisi ile iş tutmayı makul göstermek için yine ABD tarafından oluşturulan DAEŞ ile münasebetleri de oldukça karmaşıktır. İki yapının ilişkilerine bakıldığında, çatışıyormuş gibi gözükseler de daha çok zevahiri kurtarmak üzere yapılan operasyonlara imza attıkları ve hemen ardından birbirlerine dolaylı olarak destek çıktıkları görülür.

Irak'tan başlayıp Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e inecek bir terör koridoruna asla rıza göstermeyeceğini açıkça ortaya koyan Türkiye'nin harekatları ile teröristan hedefi çöp oldu.

Suriye'nin, azınlık bir kesimin on yıllarca sürdürdüğü diktatörlükten kurtulduğu malum. Ülkenin idaresini 2024'ün 8 Aralık tarihinde devralanların en ufak rövanş alma hevesine kapılmadıkları, aksine her kesimi kucaklayacak politikalar uyguladıkları da.

Ülkede 2024 sonunda gerçekleşen devrimin en güzel tarafı, geçmişe takılıp kalmadan Suriye'deki bütün unsurları kapsayan bir yapının oluşturulması.

Gidişatın başarısı için dua etmek yerine, Suriye'yi parçalamaya niyetli YPG'nin ve Kandil'in tezlerine alet olmak, özellikle de inançlı kimselere hiç, ama hiç yakışmıyor…