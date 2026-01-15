Hepimizin gözleri önünde oynanmakta olanlara, temel olarak dram diyebiliriz. Algıların hakimiyetinden doğan çaresizlik sebebiyle bıyık altı gülümsemelerle izleyenlere göre olup bitenlerin komedi tarafı ağır bassa da yaşananların aslında birer trajedi olduğu, açık

Hizmet yerine algı ile uğraşanlar sebebiyle, metropollerimizdeki trafik yoğunluğunun artık içinden çıkılmaz hale gelmesine ve hele de kolaylıkla halledilebileceği halde Ankaralıların ciddi şekilde susuzluk çekmelerine trajediden başka ne denir, bilinmez.

Oy vermeye kararlı oldukları partili belediye başkanları sebebiyle 'kanalizasyon karışmış su' içseler de şikayet etmeye yanaşmayanları, ayrı bir yere bırakalım. Bir şekilde el değiştiren belediyelerde 2019 sonrası başarısızlığın zirve yapmasını mecburen makul karşılayan taraftar kitlesini de…

Ancak içinde yaşadıkları şehirlerin son 6- 7 senedir kan kaybettiğini ve işlerin iyice kötüye gittiğinin farkında oldukları halde, olumsuzlukları ısrarla görmezden gelenler var. Sakini oldukları kentlerdeki eksikleri, hizmete değil algı oluşturmaya ağırlık verenlerin istediği şekilde yorumlayanları anlayabilmek mümkün değil.

Kentsel dönüşüm dahil, İstanbul'u yönetmeye aday olduğunda verdiği sözlerin 6 yıl boyunca yüzde 5'ini bile yerine getirmemiş birisini -bulunduğu makama getirilmenin diyeti olarak-, kentsel dönüşüm konusunu halledebilecek en iyi isim olarak pazarlamaya çalışan genel başkan, sıktı artık.

Görevde bulunduğu 2019'dan beri 'İmamoğlu İstanbul için ne yaptı?' sorusuna önce 'çok şey' cevabını verip, birkaçını sayın denince apışıp kalanlar da iyice sıktı. Ne yaptı sorusuna Avrasya Tüneli, Marmaray, Yeni Havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi uçuk cevaplar verebilen siyasi şizofrenleri saymıyoruz bile.

Lafa gelince mangalda kül bırakmadıkları, malum. Ancak İstanbul'da gerek konut, gerekse şehrin su kaynakları ve başta metro olmak üzere ulaşımda AK Parti döneminden kalanların üzerine herhangi bir şey koymayanların, algı oluşturmaya yönelik yalanları da sıktı.

İsale hatlarını zamanında yenilemediği için Başkent Ankara'yı uzunca bir zamandır susuz bırakan ve başarısızlığına kılıf sadedinde, 'su vardı da biz mi içtik' benzeri bahaneler uyduran zihniyet de artık sıkanlar arasında!..

DSİ'nin Ankara'nın dibine kadar getirdiği suyu insanlara ulaştıramayan birisinin, 'şehrin uzun vadeli ihtiyaçları için deniz suyunu arıtma planları yaptığı' saçmalığını vizyon adı altında insanlara yutturmaya çalışanların varlığı, komediden öte.

Kentini yönetmekten aciz kişinin kendilerinden menkul başarıları ile ilgili yalanları yaymakla yetinmeyip, bir de Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday olarak pazarlamaya çalışan sözde gazeteciler de iyice sıkmış durumda…

Birilerinin algılar üzerinden estirmeye çalıştıkları yalan rüzgarları için siz de 'sıktı artık' diyorsunuzdur herhalde…