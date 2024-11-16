Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki toplantıları ile belirleneceği, malum. Mümkün olduğu kadar yüksek olmasını temenni etsek de, belirlenecek rakamın enflasyon ve özellikle de istihdam açısından olumsuz neticeler doğurmamasına dikkat edilmesi gerektiğini de biliyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz' şeklindeki kafiyeli açıklaması, ana muhalefetin bakışını ortaya koyması açısından dikkat çekici. Ancak, yerel yönetimlerde adeta iktidar konumundaki CHP'nin yönettiği belediyelerdeki ücret uygulamalarına bakıldığında, her konuda olduğu gibi bu konuda da sadece laf ürettikleri görülüyor.

Konserler söz konusu olduğunda kesenin ağzını sonuna kadar açtıkları anlaşılan CHP'li belediyelerin çalışanlarına verdikleri ücretler yanında beldelerindeki emekli ve dar gelirliler konusunda daha cesur olmaları beklenebilirdi mesela…

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere ödediği astronomik rakamların açıklanmasıyla başlayan tartışmanın kapsamı genişliyor. Başta İstanbul olmak üzere CHP'li birçok belediyenin benzer uygulamaları ortaya çıktı ve liste genişliyor.

Buradaki tuhaflık, asgari ücreti düşük bulan başkanların çalışanlarına ödedikleri fazla ücretle değil, düzenledikleri konserlerdeki astronomik harcamalarla gündeme gelmeleri.

Kültür ve sanat faaliyetlerine kimsenin itirazı olmaz. Ama belediyelerin, astronomik rakamlarla birkaç program yerine, daha düşük rakamlarla çok daha fazla insana ulaşacak programlar düzenlemeleri gerektiği, açık. CHP'li belediyelerin uymadıkları anlaşılan tasarruf tedbirleri, ayrı bir bahis.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir gibi şehirlerde düzenlenen konserlerde sanatçıların kaşe ücretlerinin üç-beş mislinin ödenmesi, öncelikli problem. Daha vahim olanı, konserler için kiralanan ekipmanlara ödenen rakamlar. Bu işleri bilenlere göre, kiralanan cihazlara ödendiği söylenen paralarla, o cihazların tamamını ve belki bir o kadarını daha satın alabilmek mümkün. İnsanın, keşke satın alsalardı diyeceği geliyor…

ABB'nin 5 yılda konserle için ödediği 810 milyon liranın ne kadar çok olduğu konuşulurken, aynı sürede İBB'nin benzer faaliyetler için 6 milyar liranın üzerinde harcama yaptığı açığa çıktı. Vaatlerini yerine getirmedikleri gibi 'unutan' ya da 'projesini yapmamışlar' şikayetinde bulunan başkanların, sahne kurulumu için ödenen 40 milyon, 50 milyon, 70 milyon gibi rakamları ve şarkıcılara verildiği söylenen 15 milyon, 30 milyon ve 50 milyonluk rakamları azımsamaları, bir başka problem.

5 yılda konserlere 6 milyar lira ya da 810 milyon ödemek yerine, bunların birazı ile maaşları az olan kaç çalışan ve emekliye destek olunabileceğinin hesabını yapmanın vaktidir.