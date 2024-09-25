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EKREM KIZILTAŞ
Dünya umurunda değil!..

Dünya umurunda değil!..

25.09.2024, Çarşamba

Zaman zaman da olsa, CHP zihniyetindekilerin hallerine gıpta etmemek mümkün değil. Orhan Veli'nin meşhur, "Ne atom bombası / Ne Londra Konferansı / Bir elinde cımbız, / Bir elinde ayna; / Umurunda mı dünya!" şiirindeki gibi bir halleri var çünkü.

Dünyanın umurlarında olup olmaması, CHP'lilerin uluslararası konuların kendilerini aşacağını düşünmelerinden. Bu tutumun önemli sebeplerinden birisi de iktidara gelmelerine destek olabileceğini umdukları dostlarını rahatsız edebilme ihtimali, tabii ki.

Vatandaşı olmaları yanında yönetmeye bile talip oldukları ülkemizle ilgili meselelerin umurlarında olmayışı ise can sıkıcı. Bu kanaatin haksızlık olduğunu düşünenlerin, CHP camiasının ülkemizin son senelerde kat ettiği aşamaları inkar ay da itibarsızlaştırma tavrına bir bakmaları, yeterli.

Rakı fiyatına dair sözleri, 'o zıkkımın şişede durduğu gibi durmayışı' ile izah edilebilir. Ancak, Özel'in, 'iktidara gelirlerse 10 yıl içinde AB Birliği'ne girecekleri ve birçok üründe rakamlardan birer sıfır atacakları' iddiası, hakikaten hayal dünyasında yaşadıklarına işaret.

Avrupa Birliği'ne girdiğimizde hayat standartlarımızın yükseleceğini söyleyen Özel, üye olabilmek için zaten topluluk standartlarına ulaşılması gerektiğini de biliyordur, muhakkak. Bu standartların yakalanması konusunda söyleyebileceği bir şey olmaması, işin dikkat çekici yönü.

Asıl önemli olan ise CHP Genel Başkanı ve yakınındakilerin, Gazze'deki ateşin önce Lübnan'ı ve ardından da bölgemizi sarma riskinin büyüdüğünün farkında olup olmadıkları. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha da alevlenip alevlenmeyeceği konusu da keza.

Yakın zamanda daha büyük ve küresel bir çatışmanın yani 3. Dünya Savaşı'nın başlayıp başlamayacağını merak edenlerin çok. Bunun çoktan başladığını ve esas meselenin nükleer bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği olduğunu söyleyenler bile mevcut.

Genel başkanından danışman ünvanlı emekli büyükelçilerine ve gölge bakanlarına kadar, CHP yöneticilerinin çevremizde yaşananların farkında olduklarına dair herhangi bir emare yok. Genel geçer sözleri ise yetersiz ve anlamsız.

Bunların hatırlatılması, bu akşam New York'taki Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılacağı söylenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantıda neler söyleyebileceği merakı ile ilgili…

Özel'in, toplantıda CHP 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayında Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile ortak hazırlanan Ankara Deklarasyonu'nu okuyacağını bilmek, rahatlatıcı. Ancak, Şubat'ta İspanya'daki toplantıda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçilen Özel'in Filistin'le ilgili gelişmelere de değineceği ayrıntısı, tedirgin edici.

Özel'in Filistin'le ilgili sözlerinin, Sosyalist Enternasyonal üyesi diğer ülkelerin gerisinde kalmayacağını umalım…

Mesela, HAMAS'a terör örgütü filan demez inşallah…

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